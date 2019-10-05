Erdoğan: "Fatih sondaj gemisi 4 bin metrenin altına inecek”

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayarak "Fatih sondaj gemisi yürüttüğü çalışmalarda 4 bin metrenin altına indi. Biraz daha inmesi gerekiyor, bu da olacak” dedi.

“Bu yıl envanterimize eklediğimiz Yavuz sondaj gemisini de Karpaz'daki görevinin ardından Güzelyurt-1 kuyusuna uğurladık. MTA Oruç Reis gemisi, Antalya açıklarında yaptığı sismik faaliyetlerin yüzde 30'luk kısmını tamamladı” diyen Erdoğan, bor cevherinin ileri teknoloji ile işlenmesi için yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı.

Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuşan Erdoğan, enerji konusunda son dönemde tarihi önemde atılımlar içinde olduklarını belirtti.

Erdoğan, hükümete geldiklerinde doğal gazı tüm şehirlere ulaştırma sözü verdiklerini hatırlatarak, "Bu sözümüzü tuttuk ve 2018 yılı sonu itibarıyla 81 şehrimizin tamamına doğal gazı ulaştırdık. Bu güvenli ve çevreye saygılı enerji kaynağının ilçe ve belde merkezlerine yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Bugüne kadar 517 yerleşim merkezini doğal gaza kavuşturduk. Yıl sonu hedefimiz bu sayıyı 550 yerleşim merkezine çıkarmaktır." diye konuştu.

Yerli kaynaklardan elektrik üretim oranının yüze 65 seviyesine çıktığını belirten Erdoğan, "Böylece yılda 1,5 milyar doları yurt dışına ödemekten kurtulduk. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı da yüzde 48,5 düzeyine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu yıl rüzgar enerjisinde önemli bir yarışma gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, 4 bölgede belirledikleri bin megavatlık kapasite için yerli ve yabancı pek çok enerji şirketinin başvuruda bulunduğunu vurguladı.

Böylece Türkiye'ye önemli bir enerji yatırımı kazandırdıklarını kaydeden Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yeni yarışmalar için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ ÇALIŞMALARI

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Erdoğan, "Fatih sondaj gemisi yürüttüğü çalışmalarda 4 bin metrenin altına indi. Biraz daha inmesi gerekiyor, bu da olacak. Bu yıl envanterimize eklediğimiz Yavuz sondaj gemisini de Karpaz'daki görevinin ardından Güzelyurt-1 kuyusuna uğurladık. MTA Oruç Reis gemisi, Antalya açıklarında yaptığı sismik faaliyetlerin yüzde 30'luk kısmını tamamladı." diye konuştu.

Erdoğan, karada da petrol ve doğal gaz çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz artık bizim bu sismik araştırmada 2 gemimiz var. 2 tane de sondaj gemimiz var. Bu sondaja belki 1 tane de bu ara ilave olacak ve kendimize ait 3 sondaj gemimizle artık dünyadan kiralama gibi bir sıkıntıya girmeyeceğiz. Türkiye Petrolleri, yurt içi petrol üretiminde 50 bin varili geçerek son 20 yılın rekorunu kırdı. Diyarbakır'da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başladık. Bu tekniği daha da yaygınlaştırarak yeni kuyular açmaya devam edeceğiz. Trakya'da bu yılın başlarında toplam doğal gaz rezervimizi iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettik, yaklaşık 3 milyar metreküp rezerve sahip bu sahalar 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacaktır."

Buradan elde edecekleri doğal gazın, cari işlemler dengesine 5 milyar lira düzeyinde katkı yapacağını dile getiren Erdoğan, "Bu tür çalışmalarda bulunan miktarın küçük veya büyük olmasından daha önemlisi rezervlerin üretilebilir hale gelmesi ve ülke ekonomisine kazandırılmasıdır." dedi.

Erdoğan, TürkAkım'ın denizin altından geçen kısmının geçen yıl tamamlandığını hatırlatarak, bu sene sonuna doğru TürkAkım'dan ilk gaz akışını Rusya'dan gerçekleştireceklerini söyledi.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) ikinci bölümü olan Eskişehir, Edirne kısmının tamamlandığını ve yakında devreye alınacağını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bor cevherinin ileri teknoloji ile işlenmesi için yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Balıkesir'e temelini atacağımız fabrika ile özellikle taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde bor karbürünü Türkiye'de üreteceğiz.

Tuz Gölü doğal gaz depolama tesisinin 5,4 milyar metreküplük toplam kapasitesinin tamamlanmasını sağlayacak son bölümün temelini bu yıl attık. Halihazırda 600 milyon standart metreküp depolama kapasitemizin yüzde 100'ü doludur. 2021 yılında bu kapasiteyi 2 katına çıkartıyoruz. Bu yıl temelini attığımız bölümün 2023'te devreye girmesiyle de tuz yapılarında dünyanın en büyük depolama tesisine sahip olacağız."

TARIM VE GIDA

Erdoğan, gelecekte gıdayı kontrol edenin dünyayı da kontrol edeceği gerçeğinin her geçen gün netleştiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dünyada mevcut 13 milyar hektar toprak alanının sadece 5 milyar hektarı tarım toprağıdır. Bunun da sadece 1,5 milyar hektarlık alanında tarım yapılmaktadır. Ülkemizde ise 24 milyon hektarda tarım yapılıyor ve 14,6 milyon hektar mera olarak kullanılıyor. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyarı, ülkemiz nüfusunun ise 100 milyonu geçeceği öngörülüyor. Şehirleşmenin artması, küresel ısınma, toprağın yanlış kullanımı, çölleşme, erozyon gibi gelişmeler tarıma elverişli arazileri tehdit ediyor. Bunun için üretim potansiyeli yüksek 65 ilimizde 7 milyon hektara karşılık gelen 265 ovayı tarımsal sit alanı olarak ilan ederek koruma altına aldık."

"17 YILDA ÇİFTÇİLERİMİZE 134,5 MİLYAR LİRALIK DESTEK"

Türkiye'nin 2005'ten beri tarımsal hasılada dünya ve Avrupa'da lider ülke konumunda olduğunun altını çizen Erdoğan, "Tarımsal gelirimizi 37 milyar liradan 217 milyar liraya çıkardık. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı 4 milyar dolardan 17,7 milyar dolara yükselttik. Bugün Türkiye, 195 ülkeye, bin 690 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyor." dedi.

Erdoğan, büyükbaş hayvan sayısını 9,9 milyondan 18,2 milyona, küçükbaş hayvan sayısını da 32 milyondan 49,8 milyona ulaştırdıklarını söyledi.

Kırmızı et üretiminin 421 bin tondan 1,1 milyon tona, beyaz et üretiminin 696 bin tondan 2,2 milyon tona yükseltildiğini aktaran Erdoğan, süt üretiminin ise 8,4 milyon tondan 22,1 milyon tona çıkartıldığını bildirdi.

Aynı anlayışla, kararlılıkla, yeni yöntemler, araçlar ve politikalar geliştirerek yollarına devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Vatandaşlarımız şundan emin olsun, Türkiye'de bugüne kadar ne yapıldıysa AK Parti yaptı. Bundan sonra da ne yapılacaksa AK Parti yapacaktır." ifadesini kullandı.

Millete bugüne kadar AK Parti'ye güvendiği, her mücadelede yanlarından olduğu için teşekkür eden Erdoğan, aynı inanç ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini belirterek, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.