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Erdoğan: Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak hep beraber yaşayacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 20:45
Erdoğan: Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak hep beraber yaşayacağız

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada, "Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız" dedi.

"Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz” diyen Erdoğan, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." diye konuştu.

Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek." dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

 "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.. Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.. Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz”

Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı.

TC CUmhurbaşkanı Erdoğan, "KİT'lerden bütçeye aktarılan gelir payları endeksli kamu borç senetleri çıkarılarak yatırımcıların Türk lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, "Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır. Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek." dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması hakkında, "Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Kambiyo rejimi türü tartışmalar açarak ülkesini ve milletini sırtından hançerlemeye çalışanların hangi sinsilikler peşinde koştuklarının farkındayız." ifadelerini kullandı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SWAP anlaşmalarının önceden belirlenmiş kur düzeyinden yapıldığı dedikodularını ortaya yayanların hangi alçak hesaplara hizmet ettiğini biliyoruz." dedi.

"Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız." diye konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır." dedi.

Erdoğan, "Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak." ifadelerini kullandı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğimi ilan ediyorum." dedi.

Erdoğan, "Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak." diye konuştu.

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Son Güncelleme: 20.12.2021 23:13
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