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Erdoğan: “F-35’ler teslim edilmezse başka yöne döneriz”

Erdoğan: “F-35’ler teslim edilmezse başka yöne döneriz”

26 Temmuz 2019 Cuma 12:45
Erdoğan: “F-35’ler teslim edilmezse başka yöne döneriz”

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'ye F-35 savaş uçağı teslim etmemesi halinde "Biz o konuda da tedbirlerimiz alırız, başka yerlere döneriz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptırım tehditlerinin Türkiye'yi alıkoyamayacağını söyleyen Erdoğan, "Güvenlik ihtiyaçlarımız neyi gerektiriyorsa onu gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kendi hava savunma sistemleri ve uçaklarını üretmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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Erdoğan konuşmasında F-35 programına bugüne kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapıldığını, 4 tane F-35 uçağının ABD'de bulunan pilotlara teslim edildiği bilgisini verdi. Bu uçakların ülkeye gelmesine müsaade edilmediğini; bu durumda bir değişiklik olmaz ise Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için 'başka yöne dönebileceğini' sözlerine ekledi.

“S-400’LER AKTİF KULANILACAK”

S-400 alımına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye Patriot savunma sisteminin satılmasını onaylamayan Amerikan Kongresi'ne yönelik, "Biz paramızla alıyoruz, paramızla vermiyorsunuz. O zaman biz ne yapacağız? Kim verirse ona gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu sistemlerin Nisan 2020'de aktif olarak kullanmaya başlanacağını açıkladı.

Son Güncelleme: 26.07.2019 15:48
Anahtar Kelimeler:
F-35Recep Tayyip Erdoğan
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