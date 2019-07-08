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Erdoğan: “Doğu Akdeniz’deki kararlılığımız devam edecek”

Erdoğan: “Doğu Akdeniz’deki kararlılığımız devam edecek”

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:25
Erdoğan: “Doğu Akdeniz’deki kararlılığımız devam edecek”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle ilgili kararlılığının devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareket etmeden önce basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan bir soru üzerine, “Doğu Akdeniz'de şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiç birisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum." Dedi.

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Gerek Türkiye olarak, gerekse Kuzsey Kıbrıs’taki soydaşlarımızla aynı kararlılığı devam ettiriyoruz diyen Erdoğan, G-20 zirvesinde biraraya geldiği liderler de bu kararlılığı ifade ettiğini belirtti.

“ARZUMUZ EGE VE AKDENİZ’DE HERHANGİ BİR SIKINTI YAŞAMAMAK”

Yunanistan’da dün düzenlenen erken seçimi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi’nin kazandığını da hatırlatan Erdoğan, Miçotakis’i arayarak tebrik ettiğini söyledi. 

"Temennim odur ki Yunanistan’la yeni bir süreci barışık, dayanışma içerisinde devam ettiririz" diyen Erdoğan “Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 08.07.2019 14:49
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