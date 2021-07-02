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Erdoğan: “Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, bütün o denizlerde petrol arama işlemlerimizi yürüteceğız.. Hakkımız neyse söke söke alırız ve alacağız”

02 Temmuz 2021 Cuma 17:45
Erdoğan: “Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, bütün o denizlerde petrol arama işlemlerimizi yürüteceğız.. Hakkımız neyse söke söke alırız ve alacağız”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB yetkililerinin 20 Temmuz’da KKTC’ye gerçekleştireceği ziyarette sert mesaj vermemesi yönünde tekinde bulunmasını eleştirerek, “Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını öğrendin. Biz hakkımız neyse, bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde, oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikasını ziyaretinde önemli açıklamalarda da bulundu.

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Erdoğan, gelecek nesillere bırakacakları en büyük mirasın her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de gerçekleştirdikleri eserlerin, hizmetlerin, yatırımların olduğunu kaydederek, "Güçlü bir savunma sanayine sahip olmadan istiklalimize ve istikbalimize sahip olamayız. Önce bunu başaracağız. Onun için zırhlı taşıyıcıları çok mu çok önemsiyorum. Çünkü ona güvenle bakıyoruz. Zira bizi bu alana önem ve öncelik vermeye mecbur eden nedir? Savunma sanayindeki güvenilir olmaktır." diye konuştu.

Kendileri, dostları ve tüm insanlık için daha güvenli, daha huzurlu, daha adil bir dünya kurmanın mücadelesini yürüttüklerine işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bize ne dediler? Kimlerin dediğini biliyorsunuz zaten. 'Ne işiniz var Suriye'de? Ne işiniz var Libya'da? Ne işiniz var Karabağ'da? Ne işiniz var Doğu Akdeniz'de?' Bunu diyenler ya dünyadan habersiz ya da düşmanın kılıcını çekmektedir. Evet, biz Libya'da da varız, Azerbaycan'da da varız, Suriye'de de varız, Doğu Akdeniz'de de varız, olmaya da devam edeceğiz. Allah nasip ederse 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'tayım. Geniş bir ekiple orada olacağız ve geçen gün Avrupa Komisyon Başkanı'yla konuşuyoruz, diyor ki 'Duydum ki Kıbrıs'a gideceksiniz.' 'Evet gideceğim.' dedim. 'Ya oradan sert mesajlar vermeseniz.' Dedim, 'Nasıl mesajlar vereceğimi de bana bildirirseniz, ben o metni orada okurum.' Yani bunlar kimin, kim olduğunu hala öğrenememişler. Ya ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını öğrendin. Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde, oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz. Şu anda yürütüyor muyuz? Yürütüyoruz. Sondaj yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Sismik araştırmalarımızı yapıyor muyuz? Yapıyoruz ve devamlı doğal gazın sinyalleri geldi. Şimdi inşallah hedef bir an önce oradan doğal gazı çıkarmak ve doğal gazı çıkardıktan sonra da zaten benim milletim çok daha rahatlayacak, çok daha ucuza doğal gazı kullanma imkanını yakalayacak. Bölgemizdeki dostlarımız ve kardeşlerimiz güven içinde olacak ki insani ve ekonomik ilişkilerimizi hep daha ileriye taşıyabilelim. Arifiye'de sizlerin yaptığı işte büyük mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan toplarımızı, tanklarımızı üretmek, çalışır durumda tutmaktır. Rabbim hepinizden razı olsun."

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Son Güncelleme: 02.07.2021 20:02
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