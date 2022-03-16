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Erdoğan: “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna'da temaslarda bulunacak”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ve Ukrayna'ya gideceğini söyledi.

16 Mart 2022 Çarşamba 10:00
Erdoğan: “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna'da temaslarda bulunacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, kabine toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Üç gün süren Antalya Diplomasi Forumu'na 75 ayrı ülkeden, 17 devlet, hükümet başkanı, 80 bakan ve 39 uluslararası teşkilat temsilcisinin katıldığını hatırlatan Erdoğan, forumu 'Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek artan gücünün cazibesinin en somut tezahürlerinden biri' olarak niteledi.

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"Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla forum boyunca 3 liderler oturumu, 27 panel, 4 söyleşi, 3 yuvarlak masa toplantısı, 3 yan etkinlikle taraflar arasında 200 civarında görüşme gerçekleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumunun en çok ses getiren bölümünün Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yaptıkları toplantı olduğunu söyledi.

Toplantının, uzunca bir sürenin ardından Rusya ve Ukrayna arasında yapılan en üst düzey temas olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar somut bir neticeyle sonuçlanmamış olsa da diplomasi ve diyalog kapılarını açması bakımından çok önemliydi. Dışişleri Bakanımızı (dün) Rusya'ya gönderiyorum. Yarın (bugün) Moskova'da temaslarda bulunacak. Perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek. Kendisi her iki tarafla da yapacağı görüşmelerle ateşkesin ve barışın sağlanması yolundaki gayretlerimizi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 16.03.2022 10:06
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