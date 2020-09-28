Erdoğan'dan “Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası“ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında ayrıca "Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Doğu Akdeniz'de tehdit, baskı ve şantaj diline boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından "Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası" başlıklı bir görsel paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında ayrıca "Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Doğu Akdeniz'de tehdit, baskı ve şantaj diline boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.