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Erdoğan'dan “Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası“ paylaşımı

  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından "Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası" başlıklı bir görsel paylaştı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:07
Erdoğan'dan “Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası“ paylaşımı
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Erdoğan iletisinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının iki temel üzerinde yükseldiğini belirterek, "Deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak, hakça ve adil biçimde sınırlandırılarak kıta sahanlığımızdaki egemenlik haklarımızın korunması, Kıbrıs Türkleri'nin Ada'nın eşit ortağı olarak hidrokarbon kaynakları üzerindeki hak ve çıkarlarının garanti altına alınmasıdır." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında ayrıca "Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Doğu Akdeniz'de tehdit, baskı ve şantaj diline boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 28.09.2020 18:23
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz
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