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Erdoğan'dan müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" açıklamasını yaptı.

22 Haziran 2021 Salı 09:39
Erdoğan'dan müjde!
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Koronavirüsle mücadelede son durumun ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'siz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi oldukça güçtür.

Erdoğan-Biden görüşmesi

ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakaladığımız güzel iklimi, ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. Sorun başlıklarını zaman içinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyoruz. ABD ile olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz.

Türkiye'nin tek talebi, siyasi ve ekonomik her alandaki egemenlik haklarına saygı duyulması, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye destek verilmesidir.

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"Azerbaycan ile pek çok anlaşmayı imza altına alağız"

Şuşa Beyannamesi'yle ilişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Azerbaycan ile pek çok anlaşmayı yakın zamanda imza altına alacak, kardeşliğimizin hukuki temelini daha da güçlendireceğiz.

"Fiyatları aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz"

Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek fiyatları aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.

Turizme KDV desteği sürecek mi?

Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz. TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz. Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz.

Sokak kısıtlaması

1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. (COVID-19 tedbirleri) Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. (1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.

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