Erdoğan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Abu Dabi'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılandı.

Erdoğan, havalimanında bir araya geldiği Nahyan'a, eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın geçen hafta hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Abu Dabi'den özel uçak "TUR" ile ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndan BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da Abu Dabi'den ayrıldı.