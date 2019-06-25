Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir yılını geride bıraktı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018'de doğrudan halk tarafından seçilmesiyle hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir yılı geride bıraktı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Erdoğan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören 2007'deki anayasa değişikliğinin ardından Türkiye'nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak 28 Ağustos 2014'te göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oyla kazanan Erdoğan, yeni sistemin "ilk cumhurbaşkanı" oldu.

Erdoğan için Külliye'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne yurt dışından 22 ülkenin devlet başkanı, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri iştirak etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde yemin ederek görevine başlayan Erdoğan, bir yıllık süre zarfında yurt içinde ve yurt dışında önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Seçimin ardından ilk ziyaretini Azerbaycan'a ve ardından aynı gün KKTC'ye yapan Erdoğan, 4 kez Rusya, 2 kez Azerbaycan olmak üzere toplamda 21 kez yurt dışı ziyaretinde bulundu.

Erdoğan sırasıyla Azerbaycan, KKTC, Belçika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Kırgızistan, İran, Azerbaycan, Rusya, ABD, Almanya, Macaristan, Moldova, Fransa, Arjantin, Paraguay, Venezuela, üst üste 3 kez Rusya ve Tacikistan'ı ziyaret etti.

NATO ZİRVESİ

Erdoğan, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.

NATO Zirvesi kapsamında ilk oturuma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk gün ayrıca, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nin ikinci gününde, NATO Karargahı'nda düzenlenen Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı üçüncü oturumu ile devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Afganistan (Kararlı Destek Misyonu) toplantısına katıldı ve NATO Zirvesi’nin ikinci gününde ayrıca İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmeler gerçekleştirdi.

BRİCS ZİRVESİ

Erdoğan, 10. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere 25-27 Temmuz 2018 tarihlerinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulundu.

Erdoğan zirve kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ayrı ayrı görüştü. Daha sonra Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan, 27 Temmuz 2018'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde 10'uncusu düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katıldı.

TÜRK KONSEYİ 6. DEVLET BAŞKANLARI ZİRVESİ

Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak ve Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 1-3 Eylül 2018 tarihlerinde Kırgızistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Türkiye-Kırgızistan 4. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDSK) Toplantısı'na katılan Erdoğan, 3 Eylül 2018'de Çolpon Ata kentinde düzenlenen Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

TÜRKİYE-RUSYA-İRAN ÜÇLÜ ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere 7 Eylül 2018'de İran'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrası, üç lider ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

RUSYA VE ABD ZİYARETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Eylül 2018'de Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib sorununun ele alındığı görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 24-26 Eylül 2018 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) bulundu.

ABD programı çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ayrı ayrı görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu kurucusu ve yönetici başkanı Klaus Schwab, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Belçika Başbakanı Charles Michel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi BM Genel Merkezi'nde ayrı ayrı kabul etti.

Erdoğan, 25 Eylül 2018'de ABD'nin New York şehrinde Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu’na katılarak üye ülke liderleri ve temsilcilerine hitaben konuşma yaptı.

Erdoğan, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı bir araya geldi ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'i de ayrı ayrı kabul etti.

G20 LİDERLER ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 29 Kasım-1 Aralık 2018 tarihlerinde Arjantin'e bir ziyaret gerçekleştirdi.



30 Kasım 2018 Cuma günü G20 Liderler Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile görüştü, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 01 Aralık 2018'de ise ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri ile görüştü.Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Arjantin İslam Merkezi Başkanı Anibal Bakir'i kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak, 14 Şubat ve 8 Nisan'da üst üste Rusya'ya üç ziyaret gerçekleştirdi.İlk olarak 23 Ocak'ta Rusya'ya bir çalışma ziyaretinde bulunan Erdoğan, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere 14 Şubat 2019'da da Rusya'ya gitti.Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi ardından iki lider Türkiye ve İran heyetlerinin görüşmelerine başkanlık etti.Daha sonra Erdoğan ve Putin, Türkiye ve Rusya heyetlerinin görüşmelerine başkanlık etti.Heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan, Putin ve Ruhani ile Suriye konulu Üçlü Zirve Toplantısı'na katıldı.Rusya programı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Ruhani ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelerek dörtlü bir görüşme de gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan'da tekrar bir Rusya ziyareti yaparak, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konsey Toplantısı'na katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra yurt içi ziyaretlere de ağırlık verdi.Erdoğan, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından ülke genelinde 60 ili 87 kez ziyaret etti. Erdoğan, bu ziyaretlerde İzmir, Trabzon, Samsun ve Ordu'ya üçer defa gitti.Partisinin 31 Mart yerel seçimlerindeki adaylarının tanıtımı ve mitingleri dolayısıyla pek çok il ve ilçeye ziyarette bulunan Erdoğan, seçim kampanyası kapsamında 41 günde 44 il ve 14 ilçede mitinglere katıldı.Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama programı kapsamında 26 Ağustos 2018'de Bitlis'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı program için Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen törene de katıldı. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iştirak etti.Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Türkiye Rallisi'nin finalini izlemek üzere 16 Eylül 2018'de Muğla'ya giden Erdoğan, finali izledi ve dereceye girenlere kupalarını verdi.Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen "STAR Rafinerisi"nin açılış töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İzmir'in Aliağa ilçesinde yapıldı.19 Ekim 2018'de düzenlenen törene, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Stadyumu'nun açılış ve Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali'nin kapanış törenine katılmak üzere 20 Ekim 2018'de Diyarbakır'da bulundu.Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart Stadyumu ile Şehitler Abidesi’ndeki törenlere katılmak, Troya Müzesi’nin açılışını yapmak ve 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulunmak üzere, 18 Mart 2019'da Çanakkale'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.Erdoğan, Türkiye ile Moldova arasında oynanan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçını izlemek üzere 25 Mart 2019'da Eskişehir'e gitti.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne katılmak üzere 19 Mayıs 2019'da Samsun'da bulundu.Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Tütün İskelesi'nde fotoğraf çektirdi.Yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin ilk yılında devlet ve hükümet başkanlarını da Türkiye'de ağırladı.Erdoğan'ın bu süredeki konukları arasında Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konsey üyesi Şefik Caferoviç yer aldı.