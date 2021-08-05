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Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam A Haber - ATV ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 09:15
Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs’ta “iki eşit egemen devlet” politikasından artık taviz vermeyeceklerini belirterek “Biz bir 50 yıl daha bekleyemeyiz, o da bitti. Ne yapılacaksa artık yapılmalıdır” dedi.
Erdoğan, Kapalı Maraş’ta uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa ona göre adımlar atacaklarını kaydederek, sonbaharda bu konuda uluslararası bir toplantı düşündüklerini açıkladı.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam A Haber - ATV ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
KKTC ziyaretine ilişkin bir soru üzerine, KKTC'yi ziyaretinde sinyali verdiklerini ve ondan sonra da malum ülkelerin, kuruluşların tehditlere başladığını aktaran Erdoğan, "Bu arada da bir Cenevre buluşması oldu. Bu buluşmada da sağ olsun Ersin Bey dik durdu, sağlam durdu ve orada mesajımızı aynen oradaki ilgililere iletti. Nedir? İki eşit egemen devlet. Buradan taviz artık yok, bitti. Biz bir 50 yıl daha bekleyemeyiz, o da bitti. Ne yapılacaksa artık yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

“AB HEP YALANLA OYALANDI”

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Burgenstock sürecini ve ardından KKTC ve Güney Kıbrıs'ta yapılan referandumu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"O günden bugüne kuzeyi Avrupa Birliği hep maalesef yalanla oyalamıştır, yalanla... Taahhütlerini yerine getirmemiştir. Ne oldu? İdari ve mali birçok destekler vermesi gerekiyordu. Hiçbirini vermedi. Bakın şu anda hala Kıbrıs'ı oyalıyorlar. Kıbrıs'ı şu anda tanıyan kim var? Sadece biz varız. Niye tanımıyorsunuz? Avrupa Birliği'nden ilgililer güneye geldiğiniz zaman niye kuzeye de çıkmıyorsunuz? Çıksanıza. Kimler korkutuyor sizi? Ama biz rahatlıkla, huzur içinde gittik. Bundan sonraki süreçte ne olur? Onu da zaman içerisinde göstereceğiz ama şu anda Kapalı Maraş açıldı mı? Açıldı. Şimdi orayla ilgili de ne gibi adımlar atılacağını, uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa biz o hukuka göre o adımlarımızı da atarız. Buradan da herhangi bir çekincemiz yoktur. Bu konuda da yetişmiş çok güçlü insanlarımız var. Sonbahar gibi bir uluslararası toplantıyı düşünüyoruz. Bunu da bir üniversitemiz vasıtasıyla, bu uluslararası toplantıyı yapacağız, orayı da kapsayacak şekilde. Bu uluslararası toplantıyla beraber inşallah işin performansını daha da artırmayı düşünüyoruz."
Erdoğan, toplantının kapsamının Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve ağırlıklı olarak Kapalı Maraş'la ilgili olacağını aktardı.

 

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Son Güncelleme: 05.08.2021 09:46
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