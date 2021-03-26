Erdoğan: “Cami saldırısı tahrikten başka birşey değil”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan camiye yönelik saldırıya ilişkin bir soru üzerine de Erdoğan, "Yani Güney Kıbrıs, bu tür şeyler orada bizim yeni alıştığımız şeyler değil. Maalesef Güney Kıbrıs, Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. Avrupa Birliğindeki bu zirve döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir. Konuyla ilgili de zaten Dışişleri Bakanlığımız gerekli girişimlerde bulunmuş vaziyette." değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE'NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇEKİLMESİ

İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilme kararına yönelik muhalefetin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:





