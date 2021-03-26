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Erdoğan: “Cami saldırısı tahrikten başka birşey değil”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi çıkışında basın mensuplarına yaptı açıklamada, Limasol’daki cami saldırısına da değindi.

26 Mart 2021 Cuma 17:15
Erdoğan: “Cami saldırısı tahrikten başka birşey değil”
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan camiye yönelik saldırıya ilişkin bir soru üzerine de Erdoğan, "Yani Güney Kıbrıs, bu tür şeyler orada bizim yeni alıştığımız şeyler değil. Maalesef Güney Kıbrıs, Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. Avrupa Birliğindeki bu zirve döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir. Konuyla ilgili de zaten Dışişleri Bakanlığımız gerekli girişimlerde bulunmuş vaziyette." değerlendirmesini yaptı. 

TÜRKİYE'NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇEKİLMESİ 
İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilme kararına yönelik muhalefetin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

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"Meclis'in alacağı bir karar filan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor, bilse zaten böyle bir ifadeyi de böyle bir lafı da yapmazlar. Burada Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu attığı adımla da yoluna devam edecektir. Bunlar birçok şeyleri karıştırıyor. Yani bir defa uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir, bunları konuşmak sadece havayı bulandırmaktan başka bir şey değildir. Biz bu kararımızı aldık. 3 ay içerisinde de zaten bunu, özellikle konsey de söylüyor, 3 ay sonra da bununla ilgili kararını onlar da açıklayacaktır. Bizler de buradan çıkmış olacağız. Olay bu kadar basittir. Bu bizimle alakalı değil, yine Meclisle alakalıdır diye herhangi bir şey söz konusu değil. Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Bunun kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Çıkma kararını verdik, kendilerine de durumu bildirdik ve bu işte böylece bitmiştir."

 

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Son Güncelleme: 26.03.2021 20:31
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