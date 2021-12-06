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Erdoğan bugün Katar'a gidiyor

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Katar'a gidiyor. Erdoğan, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Katar Emiri Al Sani ile bir araya gelecek. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisine katılacak.

06 Aralık 2021 Pazartesi 08:50
Erdoğan bugün Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından resmi ziyaret için Katar'a gidecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler gözden geçirilecek, bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

Al Sani ile yüz yüze görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanacak.

İki lider tören sonrasında baş başa görüşme yapılacak. Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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Katar ile 7. Komite Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretinde mevcut iş birliğinin artırılması noktasında adımlar da atılacak.

Bu kapsamda Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisi gerçekleştirilecek.

İki ülke arasında ilki 2015 yılında yapılan komite toplantıların sonucunda; ticaretten enerjiye, savunmadan sanayiye kadar birçok alanda 62 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Al Sani'nin başkanlık edeceği 7'nci toplantıda da çeşitli anlaşmalar imza altına alınacak.

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