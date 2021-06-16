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Erdoğan: Bugün Azerbaycan'ın yanındayız. bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız

16 Haziran 2021 Çarşamba 16:30
Erdoğan: Bugün Azerbaycan'ın yanındayız. bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız." dedi.

Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisine hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır. Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların, devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden geçtiğine inanıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız." diye konuştu.

"Türk milletine olmadık iftiralarla çamur atanlar önce Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalı." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sonra vicdanları elverirse yönelttikleri ithamları kendileriyle ayrıca konuşuruz.

Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyen, gelsin Karabağ'da iki dönem arasındaki farka baksın."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet duyarız." dedi.

"(Karabağ Zaferi) Bu zaferden kimse rahatsız olmasın çünkü bu, yıkımın değil inşanın, zulmün değil adaletin zaferidir." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir.

Bir daha Kafkasya'nın boynuna kimsenin esaret zinciri vuramaması için önümüze çıkan fırsatları hep birlikte, en iyi şekilde değerlendirmeliyiz."

"ERMENİSTAN AZERBAYCAN'LA PROBLEMLERİNİ ÇÖZDÜKÇE TÜRKİYE OLARAK BİZ DE GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ."

Erdoğan, "Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir. Zengezur koridorundaki demir yoluyla Ermeniler de kolayca Moskova'ya ve dünyaya ulaşabilecek, böylece kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız." ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 16.06.2021 17:28
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