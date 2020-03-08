Erdoğan Belçika'ya gidecek

Ankara'nın sığınmacılar konusundaki tavrı net. Sığınmacıların Avrupa'ya geçişleri engellenmeyecek. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefonda görüştü bu konuyu. Diplomasi trafiği yeni haftada da devam edecek. Erdoğan, yarın Avrupa Birliği temsilcileri ile Brüksel'de yüz yüze görüşecek.

Türkiye, sığınmacı politikasından geri adım atmayacak. Sığınmacıların Avrupa'ya geçmesine mani olunmayacak. Batı ülkeleri panikte. Almanya Başbakanı Merkel son bir hafta içinde 2'nci kez TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Son bir haftada ikinci görüşme

Ankara'nın isteği sığınmacılar konusunda Avrupa'nın adil yük ve sorumluluk paylaşımında bulunması. Uluslararası yükümlülüklere uyulması. Erdoğan, Merkel ile yaptığı görüşmede bu konuların altını özellikle çizdi. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında göç konusundaki düzenlemenin artık işlemediğini belirtti.

AB ile sığınmacı diplomasisi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi bununla sınırlı kalmadı. Hırvatistan Başbakanı ve aynı zamanda Avrupa Birliği Dönem Başkanı olan Andrej Plenkovic ile de görüştü.

Avrupa Birliği, Türkiye ile yeni bir anlaşma yapacak mı? Gözler yarın Belçika'da olacak. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyaret için Brüksel'e gidecek. Sığınmacılar konusu düzenlenecek mini zirvede gündeme gelecek.