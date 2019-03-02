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Erdoğan: “bakım Ve Kontrol Çalışmalarının Ardından Yavuz Da Akdeniz'de Petrol Sondaj Çalışmalarına Başlayacak”

Erdoğan: “bakım Ve Kontrol Çalışmalarının Ardından Yavuz Da Akdeniz'de Petrol Sondaj Çalışmalarına Başlayacak”

02 Mart 2019 Cumartesi 14:55
Erdoğan: “bakım Ve Kontrol Çalışmalarının Ardından Yavuz Da Akdeniz'de Petrol Sondaj Çalışmalarına Başlayacak”

“İÇERDE SALDIRILARA MARUZ KALMAMIZ, CHP'NİN SADECE FETO VE BÖLÜCÜ ÖRGÜT İLE DEĞİL, AYNI ZAMANDA KIBRIS RUMLARI İLE DE BERABER YÜRÜDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR”” 

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni gemimizi aldık, adını 'Yavuz' olarak belirledik ve getirip Yalova açıklarında demirledik. Bakım ve kontrol çalışmalarının ardından Yavuz da Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak." dedi.
Kendileri ülkenin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunurken, içeride saldırılara maruz kalmalarının manidar olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bu durum CHP'nin sadece Feto ve bölücü örgüt ile değil, aynı zamanda Kıbrıs Rumları ile de beraber yürüdüğünü gösteriyor” diye konuştu.
Erdoğan, partisince 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin halen Antalya açıklarında faaliyet gösterdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:
"Yeni gemimizi aldık, adını 'Yavuz' olarak belirledik ve getirip Yalova açıklarında demirledik. Bakım ve kontrol çalışmalarının ardından Yavuz da Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak. Yavuz aynı standartlara sahip dünyadaki 16 ultra derin sondaj gemisinden biridir. Türkiye olarak, Doğu Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki doğal gaz ve petrol haklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız."
Fatih ve Yavuz adlı gemilerin bu doğrultuda atılmış önemli birer adım olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sondaj işi bir yönüyle hesap kitap, teknik işidir, bir yönüyle de nasip işidir. Her arayan bulamaz. Ama bulanlar, arayanlardır. Biz de araya araya inşallah bulacağız. Gemilerimizin çalışmalarından müjdeli haberler alacağımız günlerin inşallah çok yakın olduğuna inanıyorum." diye konuştu.
“KIBRIS RUMLARI İLE DE BERABER YÜRÜDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR”
CHP'nin bu çalışmalardan da çok rahatsız olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Korkuyor, 'ya bulurlarsa' diyor. Bulursak biz kazanacağız. Bu konuyu Rumların ağzıyla Meclis'te gündeme getirdiler. Öne sürdükleri iddialarla Yunan gazetelerinde manşete çıktılar. Akdeniz'deki faaliyetlerimizden hazımsızlık duyan kimse, hepsinin ekmeğine yağ sürdüler. Biz ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunurken, içeride böyle bir saldırıya maruz kalmamız gerçekten çok manidardır. Bu durum CHP'nin sadece Feto ve bölücü örgüt ile değil, aynı zamanda Kıbrıs Rumları ile de beraber yürüdüğünü gösteriyor. Biz her alanda yerli ve milli çözümler peşinde koşarken, onlar Türkiye'nin düşmanlarıyla aynı dili konuşuyor, aynı saldırıları yapıyorlar."

Son Güncelleme: 02.03.2019 19:39
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