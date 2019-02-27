Erdoğan: “Avrupa Birliği bir çekim merkezi olma şansını yitirmiştir“

"Avrupa Birliği bir çekim merkezi olma şansını yitirmiştir." tespitinde bulunan Erdoğan, Brexit'in bunun önemli bir ispatı olduğunu, arkadan başkalarının gelebileceğini vurguladı.

Avrupa'nın huzursuz olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu bizi nereye götürebilir? Kendi yolumuzu artık çizmeye götürebilir. Bunların ağzının kokusunu dinlemeye mecbur değiliz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV-Star TV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"AVRUPA BİRLİĞİ İKİ YÜZLÜLÜĞÜN TARİHİNİ YAZMIŞTIR"

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ilgili son rapor taslağına ilişkin Erdoğan, "Bir defa şunu çok açık, net söyleyeyim Avrupa Parlamentosu'nun bu raporlarının, aldığı bu kararların hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Bunlar kendileri çalıp, kendileri oynuyorlar." yorumunu yaptı.

"Avrupa Birliği iki yüzlülüğün tarihini yazmıştır." diyen Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde idamın yasak olduğunu, ancak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetine icabetle beraber poz verdiklerini, o hafta içerisinde Mısır'da 9 gencin idam edildiğini belirtti.

Sisi'nin, 42 Mısırlıyı idam ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Sen nasıl oluyor da Avrupa Birliği olarak idama hem hoş bakmayacaksın, 'idam yasak' diyeceksin, ondan sonra da gidip 42 Mısırlıyı idam eden böyle bir adamla aynı karede poz vereceksin. Türkiye'de bazı kişiler, cezaevine atıldığı anda bu Avrupa Birliği kıyamet koparan değil mi? Zaman zaman PKK terör örgütünün temsilcilerini, Avrupa Parlamentosu'nun salonlarında onların posterlerini asanlar bunlar değil mi? Bunlar dürüst değil." ifadesini kullandı.

"Avrupa Birliği bir çekim merkezi olma şansını yitirmiştir." tespitinde bulunan Erdoğan, Brexit'in bunun önemli bir ispatı olduğunu, arkadan başkalarının gelebileceğini vurguladı.

Avrupa'nın huzursuz olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu bizi nereye götürebilir? Kendi yolumuzu artık çizmeye götürebilir. Bunların ağzının kokusunu dinlemeye mecbur değiliz." diye konuştu.

Reform çalışmalarını sürdürmekte kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, "Kopenhag Kriterleri olmaz, biz bunun adını Ankara Kriterleri koyar yolumuza devam ederiz. Kriterleri hazırlamak bizim için zor değil. Kurarız ekiplerimizi, bu kriterleri hazırlarız. Onun için Sisi olayının, Avrupa Birliği'nin o güçlü takımlarının onlarla orada bir araya gelmesi tarihi bir kara lekedir, Avrupa Birliği bundan kurtulamaz." dedi.

"S400’LER İÇİN GERİ ADIM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Rusya'dan alınacak S400 hava savunma sistemine, ABD'nin nasıl ikna edileceğine yönelik bir soruyu ise Erdoğan, şöyle yanıtladı:

"Burada teknik anlaşmazlıklar söz konusu. Bizim, Sayın Obama döneminde Patriotlarla ilgili olarak satın alma talebimiz vardı. Maalesef buna, olumlu bir cevap verilmedi. Kongre, olumsuz bu işe döndü. Biz olumsuz bir yaklaşımın olduğu bu süreçten sonra göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Çaremize baktık. Bunlar savunma sistemi, taarruz değil. Savunma sistemi olarak S400 konusunda Sayın Putin ile bunu konuştuk. Sayın Putin'den gerek kredi gerek teknik konularda gerek ortak üretim gerek süre konusunda. Bu, Türkiye'nin güvenliği için şart. Sayın Putin de bu konuda bize çok olumlu yaklaştı. O günün şartlarında, kredi ve faiz oranları itibarıyla bize güzel bir imkan sundu. Bu güzel imkanlar bize sunulduktan sonra biz kalkıp da 'Hayır, bunu almayacağız mı?' diyelim.

Yunanistan, S300'ü almış. Bulgaristan'da var. Yanılmıyorsam Slovakya olacak, onlarda da var. Bu üç ülkede oluyor, burada sesiniz çıkmıyor. Kalkıyorsunuz, Türkiye ile ilgili böyle bir şey olunca bu, bir adım atıyorsunuz. Kaldı ki biz, buna rağmen Patriotlar konusunda, tamam eğer siz de bize bu iyi şartları sağlarsanız biz buna da varız. Biz de alternatifli çalışmak durumundayız. Bize yapılan ciddi bir haksızlık var. Bize bu haksızlığı yapanlar, 'Gelin şimdi anlaşalım ama S400'ü bırakın' diyorlar. Kusura bakmayın, biz bu anlaşmaları yaptık, bitti bu iş. Bu, savunma ihtiyacımızdır. Bunun anlaşmalarını bitirdiğimiz gibi buradan geri adım zaten söz konusu değildir."

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmede onun da bu konuda Türkiye'yi haklı bulduğunu ve "Biz, ortaklarımıza şunu dayatamayız, şunu alma bunu al diyemeyiz. Burada bütün mesele ortaklarımızın NATO konsepti içinde görev verildiği zaman görevlerini yerine getirmesidir." dediğini aktardı.

Türkiye'nin, ortaklığının gereği olarak ödemelerini en hassas şekilde yapan birkaç ülke arasında yer aldığını dile getiren Erdoğan, Amerika'dan sonra bu işte en hassas olan ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye gibi askeri potansiyelinin gücü ortada olan bir ülkeye kimse bu haksızlığı yapamaz. Zaten Sayın Trump da bu son görüşmemde bana hak verdi." ifadesini kullandı.

İlgili kurumların görüşmeleri sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, ABD Kongresi ile de görüşmelerin yapılacağını bildirdi.

Bu yanlış yaklaşımın bir an önce giderilmesi temennisinde bulunan Erdoğan, "Aramızdaki şey sadece sözde olan bazı yaklaşım tarzıdır. Ama bizim, S400 olayında geri adımımız kesinlikle artık söz konusu değildir." dedi.