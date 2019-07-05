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Erdoğan: AKP’den daha önce ayrılanlar tarih oldu

Erdoğan: AKP’den daha önce ayrılanlar tarih oldu

05 Temmuz 2019 Cuma 12:03
Erdoğan: AKP’den daha önce ayrılanlar tarih oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti iddialarına ilişkin, "Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu." dedi.

Erdoğan cuma namazını kılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Partiden bazı isimlerin yeni parti kurma hazırlığı olduğu iddialarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

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"Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu. Ona benzer haberleri biz de sizlerden duyuyoruz, başkalarından duyuyoruz. Bugüne kadar buna benzer olayları biz geçmişte de biliyorsunuz çok yaşadık. Hatta grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu. Ama şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Bunda sonra bir başkaları yine aynı şekilde ayrıldılar, onlar da yine tarih oldu. Daha sonra bir başkası, o da tarih oldu."

Erdoğan, bu tür durumların her siyasi partinin yaşam süreci içerisinde yaşanan hadiseler olduğunu belirterek, "Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Onun için bu noktada çok da fazla bunları dert edinmiyoruz. Bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yollarına gider, biz de yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Son Güncelleme: 05.07.2019 15:26
Anahtar Kelimeler:
Ak PartiERDOĞAN
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