banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
158'i yerel 172 pozitif vaka
158'i yerel 172 pozitif vaka
Siyasette dur durak yok(!)
Siyasette dur durak yok(!)
Sahte sağlıkçılar cenneti
Sahte sağlıkçılar cenneti
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak yakışır mı?
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak...
banner376
Flaş Haber
Özkıraç'tan Saner'e mesaj!
Kapat

Erdoğan: “Afganistan'ın istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz”

15 Ağustos 2021 Pazar 16:30
Erdoğan: “Afganistan'ın istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'nde yaptığı konuşmasında, "Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

"Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düşüyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Bölgenin ve Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz."

banner341
Erdoğan, dün 74. yıl dönümü olan Pakistan'ın bağımsızlık gününü de tebrik ederek, Pakistan'ın 14 Ağustos 1947'den beri merhum Muhammed Ali Cinnah'ın işaret ettiği şekilde birlik, inanç, disiplinle yoluna devam ettiğini belirtti ve "Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının kökleri, tarihin derinliklerine kadar uzanıyor. Türk insanının kalbinde Pakistan her zaman müstesna bir yere sahip olmuştur. Bizler de aramızdaki kardeşlik bağından aldığımız güç ile ilişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Ülkelerimiz salgın döneminde sergiledikleri samimi iş birliğiyle dost ve kardeş ülke olmanın ne demek olduğunu da bir kez daha göstermiştir "dedi.

"RUS VE TÜRK MÜRETTEBAT İÇİN TAZİYELERİMİ SUNUYORUM"

Erdoğan, dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk mürettebat için taziyelerini de sundu.

banner360
Son Güncelleme: 15.08.2021 16:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Batı Karadeniz'deki sel felaketinde son durum
Batı Karadeniz'deki sel felaketinde son durum
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Türk Kızılay, sel bölgesinde 66 binin üzerinde kişiye insani yardım ulaştırdı
Türk Kızılay, sel bölgesinde 66 binin üzerinde kişiye insani yardım ulaştırdı
Sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişi hayatını kaybetti
Sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişi hayatını kaybetti
1 yıllık yağış 1 günde yağınca felaket oldu!
1 yıllık yağış 1 günde yağınca felaket oldu!
Türkiye'deki orman yangınlarında son durum
Türkiye'deki orman yangınlarında son durum
Türkiye'de 27 bin 356 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 27 bin 356 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti
Koca: Tüm okullarımız zamanında açılacak
Koca: Tüm okullarımız zamanında açılacak
Trabzon, Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı
Trabzon, Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı
TC İçişleri Bakanı Soylu'dan Karadeniz'de şiddetli yağışların neden olduğu selle ilgili açıklama
TC İçişleri Bakanı Soylu'dan Karadeniz'de şiddetli yağışların neden olduğu selle ilgili açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim