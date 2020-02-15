banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

Erdoğan, ABD Başkanı Trump İle Telefonda Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump İle Telefonda Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:09
Erdoğan, ABD Başkanı Trump İle Telefonda Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
TC İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

banner317
Erdoğan ile Trump, görüşmede, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Deniz komşusu Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanan görüşmede, iki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kaldı.
 

banner335
Son Güncelleme: 15.02.2020 19:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “İdlib’de Başka Bir İnsani Kıyıma İzin Vermeyeceğiz”
Çavuşoğlu: “İdlib’de Başka Bir İnsani Kıyıma İzin Vermeyeceğiz”
Atlas Global iflas başvurusu yaptı
Atlas Global iflas başvurusu yaptı
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
Temizlik maddesi içen çocuk 303'üncü ameliyatını oldu
Temizlik maddesi içen çocuk 303'üncü ameliyatını oldu
Akdeniz’de deprem
Akdeniz’de deprem
Atlas Global Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu
Atlas Global Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu
İdlib Bölgesinde Suriye Ordusuna Ait Bir Helikopter Daha Düşürüldü
İdlib Bölgesinde Suriye Ordusuna Ait Bir Helikopter Daha Düşürüldü
Yardımcı pilot: Kule “inmeyin“ diye uyarmadı
Yardımcı pilot: Kule “inmeyin“ diye uyarmadı
Vuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları için gözlem süresi sona erdi
Vuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları için gözlem süresi sona erdi
TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak
TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim