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Erdoğan 2021 yılını değerlendirdi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2021 yılındaki çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

01 Ocak 2022 Cumartesi 12:30
Erdoğan 2021 yılını değerlendirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını koruduklarını ve korumaya da devam edeceklerini kaydetti.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2021 yılındaki çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.
Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, 'Yola devam' dedik, gece gündüz çalıştık." ifadelerini kullandı.


"YERLİ VE MİLLİ AŞI TURKOVAC’'IN SERİ ÜRETİMİNE BAŞLANDI"
Yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın seri üretimine başlandığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin dünyada kendi aşısını üreten 9 ülke arasındaki yerini aldığını vurguladı.
Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını koruduklarını ve korumaya da devam edeceklerini aktaran Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın da aralarında olduğu 6 organizasyonun dönem başkanlığını aktif bir şekilde, başarıyla yürüttüklerini bildirdi.
Türkiye’nin büyüklüğünü ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt olan New York’taki yeni Türkevi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, ilk imza atan ülkelerden biri olunan Paris İklim Anlaşması'nı Meclisin onayına sunduklarını ve yürürlüğe koyduklarını söyledi.

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Erdoğan, maden ihracatını 6 milyar dolar seviyesine çıkararak, tüm zamanların rekorunu kırdıklarının altını çizerek, Türkiye’nin ilk yüzer sıvı doğal gaz depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi’yi devreye aldıklarını belirtti.
Enerji tedarik güvenliği yönünde stratejik bir adım olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3’üncü reaktörünün de temelini attıklarına vurgu yapan Erdoğan, "Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ilk kuyu akış testini başarıyla gerçekleştirdik. Rüzgar enerjisi üretiminde 188 bin 834 MW ile tüm zamanların rekorunu kırdık. Kanuni Sondaj Gemimizi ilk görevi için Karadeniz’e uğurladık. Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz keşfettik. Keşfettiğimiz toplam rezervi 540 milyar metreküpe ulaştırdık.'' ifadelerini kullandı.


"4'ÜNCÜ SONDAJ GEMİMİZİ DE FİLOMUZA DAHİL ETTİK"
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4'üncü sondaj gemisinin de filoya dahil edildiğine vurgu yaptı.
Erdoğan, 2021 yılının özetinin özetini gün boyu paylaştığını belirterek, "Milletimize kesintisiz hizmet sunacak sayısız eser ve icraata imza attık. Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla…" dedi.

 

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Son Güncelleme: 01.01.2022 13:45
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