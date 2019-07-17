Erbil\'de Türk Diplomatın Şehit Edilmesi... Şentop:

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: "BU HAİN SALDIRIYA GEREKEN CEVAP EN KISA SÜREDE VERİLECEKTİR"

TBMM, 17 Temmuz 19 : TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatın şehit edildiği saldırıya gereken cevabın en kısa sürede verileceğini bildirdi.

Şentop, Twitter hesabından Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki görevlinin şehit edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatın savunmasız bir haldeyken şehit edildiğini öğrendiğini belirten Şentop, "Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

(AA/RU/ÖK)