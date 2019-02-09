Enkazda Türk bayrağı bulan görevlinin hareketi olay oldu

İstanbul Kartal'daki çöken binada arama kurtarma çalışması yapan bir görevli, enkazdan çıkan Türk bayrağını temizleyip cebine koydu. Görevlinin bu davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İstanbul Kartal'daki çöken binada arama kurtarma çalışması yapan bir görevlinin, bayrağı temizleyip cebine koyması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından 16 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada bir görevli tüm Türkiye'nin içini ısıtan bir davranışa imza attı. Enkaz kaldırma çalışmalarına katılan görevli, bulduğu Türk bayrağını önce temizledi, sonra katlayıp cebine koydu. Görevlinin bu davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

ÖLÜ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kartal'da çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı. Çalışmaların devam ettiği noktada açıklama yapan Soylu, arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 58 saattir sürdüğünü belirterek, "Son yaptığımız açıklamadan sonra 2 evladımızı daha kaybettik." dedi.