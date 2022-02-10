banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özge Taşker Falyalı'dan duygusal paylaşım...
Özge Taşker Falyalı'dan duygusal paylaşım...
Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlanıyor
Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlanıyor
Yangında 1 kişi hayatını kaybetti!
Yangında 1 kişi hayatını kaybetti!
Yağış miktarları…
En çok yağış nereye düştü?
Kaset cinayeti mi?
Kaset cinayeti mi?
banner404

En değerli banknot yeni sahibini arıyor

10 Şubat 2022 Perşembe 10:45
En değerli banknot yeni sahibini arıyor

KOLEKSİYONCULARCA TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ BANKNOTU OLARAK NİTELENDİRİLEN İNGİLTERE BASIMI 1. EMİSYON 1000 LİRA, MÜZAYEDEDE SATIŞA ÇIKARILDI

TEDAVÜLE ÇIKTIĞI 1927 YILINDA 1000 CUMHURİYET ALTINI KARŞILIĞI OLAN TARİHİ PARA, MÜZAYEDEDE 800 BİN LİRA AÇILIŞ FİYATIYLA YENİ SAHİBİNİ ARIYOR

Koleksiyoncular tarafından Türkiye'nin en değerli banknotu olarak nitelendirilen İngiltere basımı 1. emisyon 1000 lira, müzayedede satışa çıkarıldı. Tedavüle çıktığı 1927 yılında 1000 Cumhuriyet altını karşılığı olan tarihi para, müzayedede 800 bin lira açılış fiyatıyla yeni sahibini arıyor.

Müzayedeyi düzenleyen araştırmacı yazar Necati Doğan, AA muhabirine, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1. emisyon 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık banknotların İngiltere'de Thomas de la Rue Matbaasında basıldığını belirtti. 

Bu paralar içerisinde 1000 liralık banknotun hem dönemindeki ekonomik değeri hem de baskı adediyle önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doğan konuya ilişkin şöyle bilgi verdi:

banner341
"1927 yılında basılan 1. emisyon 1000 lira 1939'da tedavülden kaldırıldı. Tedavülde kaldığı yaklaşık 12 yıl boyunca 15 bin 374 adet basıldı. 1939'da tedavülden kaldırıldığında 23 adeti değiştirilmek üzere Merkez Bankasına iade edilmedi. İade edilmeyen 23 banknottan bugüne sadece 7 adedinin ulaştığı tahmin ediliyor. Bu durum da bu paraya 'çok nadir' özelliği kazandırıyor."

BANKNOTUN KARŞILIĞI 1000 CUMHURİYET ALTINIYDI

Tarihi banknotun tedavüle çıktığı 1927 yılında 1000 Cumhuriyet altını karşılığının bulunduğuna dikkati çeken Doğan, "1. emisyon 1000 lira tedavülde kaldığı sürede büyük bir ekonomik değere sahipti. Bu yönüyle çoğunlukla bankaların ve büyük tüccarların elinde bulunuyordu. Hem tedavülde olduğu dönemki mali büyüklüğü hem de günümüze ulaşan az sayıdaki baskı adedi bu paraya Türkiye'nin en değerli banknotu niteliği kazandırıyor." dedi.

Doğan, 1. emisyon 1000 liranın ön yüzünde Atatürk portresi, arka yüzünde ise Sakarya Demiryolu Hattı'nın Geyve Boğazı kısmına ait görselin yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Üzerinde, dönemin Maliye Bakanı Mustafa Abdülhalik Renda'nın imzası olan banknot, harf inkılabından önce basıldığı için 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi Osmanlı Türkçesi ile yazılmış. Ayrıca Fransızcanın o dönem diplomatik dil olması sebebiyle parada Fransızca kelimelere de yer verilmiş." ifadesini kullandı.

"Çok nadir" niteliğindeki tarihi paranın online müzayedede satışa çıkarıldığını duyuran Doğan, banknotun 800 bin lira açılış fiyatıyla müzayedede yer aldığını bildirdi.

banner360
Son Güncelleme: 10.02.2022 11:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay: “TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir“
Oktay: “TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir“
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 108 bin 563, 266 can kaybı
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 108 bin 563, 266 can kaybı
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
Türkiye'de 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti
Çavuşoğlu: “Yunanistan uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ve insan haklarını açıkça ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor“
Çavuşoğlu: “Yunanistan uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ve insan haklarını açıkça ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor“
Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu
Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu
Türkiye'de 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Türkiye'de 111 bin 157 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 111 bin 157 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim