banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

En çok internet aboneliği şikayeti yapıldı

Tüketici Hakem Heyetlerine bu yıl 216 bin 143 başvuru yapıldı. Verilen kararların yaklaşık yüzde 52'si tüketici lehine sonuçlandı. 22 bin 380 başvuru ile en çok internet abonelikleri konusu şikayet edildi.

13 Haziran 2021 Pazar 21:20
En çok internet aboneliği şikayeti yapıldı
banner337

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Hakem Heyetlerinde mayıs sonu itibarıyla 270 bin 230 dosya karara bağlandı.

banner341
Uyuşmazlıklarda tüketiciler, 22 bin 380 başvuru ile en çok internet abonelikleri konusunda şikayetçi oldu.

İnternet aboneliği şikayetlerini 14 bin 466 ile cep telefonu, 13 bin 277 ile kredi kartı üyelik ücreti, 12 bin 49 ile ayakkabı konuları takip etti.

Sektör bazında ise sırasıyla en çok perakende ticaret sektörü, abonelik hizmetleri sektörü ve finansal hizmetler sektörüne ilişkin başvuru yapıldı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tramvayı durdurdu, raylardaki kaplumbağaya yardım etti
Tramvayı durdurdu, raylardaki kaplumbağaya yardım etti
Ankara'da tapu davası 58 yıl sürdü
Ankara'da tapu davası 58 yıl sürdü
Türkiye'de 5 bin 12 yeni vaka
Türkiye'de 5 bin 12 yeni vaka
Şiddetli kavga arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı
Şiddetli kavga arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı
Çanakkale merkezinde kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu
Çanakkale merkezinde kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu
Kastamonu'da deprem olacak yalanıyla kaçak kazı yaptılar!
Kastamonu'da deprem olacak yalanıyla kaçak kazı yaptılar!
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e gitti
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e gitti
"Rakip olmayan bir devlet kalmıştı"
"Rakip olmayan bir devlet kalmıştı"
Uzmanında dikkat çeken uyarı
Uzmanında dikkat çeken uyarı
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uçakla havadan görüntülendi
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uçakla havadan görüntülendi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim