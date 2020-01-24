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Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde can kaybı 14'e yükseldi

Elazığ Sivrice'de saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'daki depremde ilk belirlemelere göre Elazığ'da 8, Malatya'da 6 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 14'e yükselirken, onlarca yaralı olduğu da bildirildi. 

Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde can kaybı 14'e yükseldi

Elazığ Sivrice'de saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'daki depremde ilk belirlemelere göre Elazığ'da 8, Malatya'da 6 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 14'e yükselirken, onlarca yaralı olduğu da bildirildi. 

24 Ocak 2020 Cuma 21:19
Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde can kaybı 14'e yükseldi

Deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir." dedi.


Elazığ'da depremin yaralarını sarmak ve depremzedelere yardım etmek amacıyla Türkiye'nin birçok ilinden AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edilirken Kırıkkale, Çorum ve Çankırı'dan da çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem nedeniyle bölgeye hareket etti.

İstanbul'da bulunan bakanlar Soylu, Kurum ve Koca, deprem haberinin ardından uçakla Elazığ'a gitti.

DEPREM BÖLGESİNE ÜCRETSİZ İLETİŞİM DESTEĞİ

Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.

Son Güncelleme: 25.01.2020 00:46
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