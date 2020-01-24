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Elazığ depreminde 6 kişi öldü, 225 kişi yaralandı!

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili açıklama yapan AFAD, "Elazığ'da 3, Malatya'da 3 kişi hayatını kaybetti" dedi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da "225 yaralımız var. 2’sinin durumu ağır” dedi.

Elazığ depreminde 6 kişi öldü, 225 kişi yaralandı!

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili açıklama yapan AFAD, "Elazığ'da 3, Malatya'da 3 kişi hayatını kaybetti" dedi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da "225 yaralımız var. 2’sinin durumu ağır” dedi.

24 Ocak 2020 Cuma 23:03
Elazığ depreminde 6 kişi öldü, 225 kişi yaralandı!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, “Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 6 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 30'dur” denildi.

“225 YARALIMIZ VAR”

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'daki 6,8 ‘lik depreme ilişkin, “225 yaralımız var. 2'sinin durumu ağır” dedi.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

* Cep telefonunu kullanmayalım.

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* İnternet hatları üzerinden iletişim kuralım.

* Sürekli temas halindeyiz.

* Can kaybı sayısının 4 olduğunu biliyoruz.

* Bize ulaşan bilgilere göre Elazığ'da 44, Malatya'da 40 olmak üzere 84 kişi yaralandı.

BAKANLAR DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ

Elazığ Sivrice’de meydana gelen depremin ardından çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Bölgede çalışmalar sürerken Bakanlarda hızla deprem bölgesine hareket etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı’ndan özel uçakla deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

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