Elazığ'daki depremde can kaybı 38'e yükseldi, kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. İlk tespitlere göre; 76 binanın yıkıldığı, 645'inin ağır hasar aldığı ve 503'ünün az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), 26 Ocak saat 20.00 itibarıyla yapılan son açıklamada, şimdiye kadar 45 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığı belirtildi.

AFAD'ın açıklamasına göre 38 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası 1607 vatandaş, hastanelere başvurdu.

Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları, 2 bina enkazında da tarama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Enkaz altındaki vatandaşlarımız için müdahale çalışmaları sürerken AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin iyileştirme safhası da devam ediyor. Bölgeye 23.507 çadır ulaştırılırken, 17.000 öğün sıcak yemek, 13.500 kahvaltı ve 7.000 çorba depremden etkilenenlere dağıtıldı. Şu ana kadar 21’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 826 artçı deprem meydana geldi."

ACİL YIKILACAK 12 BİNA TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili ise şu bilgilere yer verildi: "Hasar tespit çalışmalarında, 380 teknik personel ve 4 araç görev yapıyor. Şimdiye kadar Elazığ ve Malatya’da incelenen 1.521 binadan 76’sının yıkıldığı, 645’inin ağır hasar aldığı, 38’inin orta ve 503’ünün az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 347 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı."

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 48 saat geçti.

Depremde yaşamını yitiren 7 kişinin daha cenazeleri toprağa verildi.