banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.228
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7599
EURO
6.5530
Trafikde dehşet saçtı otomobilini bırakıp kaçtı
YİNE KAZA!
Serhatköy yakınlarında kavga!
SERHATKÖY'DE KAVGA!
Sahte pasaportla Lokmacı Kapısı'ndan geçmeye çalıştı
SAHTE PASAPORT İŞE YARAMADI
Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor
POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR

Elazığ'daki depremde can kaybı 38'e yükseldi, kurtarma çalışmaları sürüyor

 Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. İlk tespitlere göre; 76 binanın yıkıldığı, 645'inin ağır hasar aldığı ve 503'ünün az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı.

Elazığ'daki depremde can kaybı 38'e yükseldi, kurtarma çalışmaları sürüyor

 Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. İlk tespitlere göre; 76 binanın yıkıldığı, 645'inin ağır hasar aldığı ve 503'ünün az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı.

26 Ocak 2020 Pazar 21:30
Elazığ'daki depremde can kaybı 38'e yükseldi, kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. İlk tespitlere göre; 76 binanın yıkıldığı, 645'inin ağır hasar aldığı ve 503'ünün az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı.  

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD),  26 Ocak saat 20.00 itibarıyla yapılan son açıklamada, şimdiye kadar 45 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığı belirtildi. 

AFAD'ın açıklamasına göre 38 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası 1607 vatandaş, hastanelere başvurdu.

Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları, 2 bina enkazında da tarama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Enkaz altındaki vatandaşlarımız için müdahale çalışmaları sürerken AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin iyileştirme safhası da devam ediyor. Bölgeye 23.507 çadır ulaştırılırken, 17.000 öğün sıcak yemek, 13.500 kahvaltı ve 7.000 çorba depremden etkilenenlere dağıtıldı. Şu ana kadar 21’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 826 artçı deprem meydana geldi."

ACİL YIKILACAK 12 BİNA TESPİT EDİLDİ

banner317
Açıklamada, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili ise şu bilgilere yer verildi: "Hasar tespit çalışmalarında, 380 teknik personel ve 4 araç görev yapıyor. Şimdiye kadar Elazığ ve Malatya’da incelenen 1.521 binadan 76’sının yıkıldığı, 645’inin ağır hasar aldığı, 38’inin orta ve 503’ünün az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 347 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı."

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 48 saat geçti.

Depremde yaşamını yitiren 7 kişinin daha cenazeleri toprağa verildi.

Son Güncelleme: 27.01.2020 00:43
Anahtar Kelimeler:
ElazığDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elazığ depreminde ölü sayısı 36 oldu
Elazığ depreminde ölü sayısı 36 oldu
Başaran: Bu felaket iktidarın rantçı siyasetinin bir sonucudur
Başaran: Bu felaket iktidarın rantçı siyasetinin bir sonucudur
Tek koluyla tutunduğu hayatta geleceğin futbolcularını yetiştiriyor
Tek koluyla tutunduğu hayatta geleceğin futbolcularını yetiştiriyor
Afad: "Depremden sonra 1556 kişi hastanelere başvurdu"
Afad: "Depremden sonra 1556 kişi hastanelere başvurdu"
DHMİ: Elazığ ve Malatya Havalimanlarına toplu ulaşım ücretsiz
DHMİ: Elazığ ve Malatya Havalimanlarına toplu ulaşım ücretsiz
Depremde hayat kurtaran uygulama: Güvendeyim
Depremde hayat kurtaran uygulama: Güvendeyim
Elazığ'da meydana gelen depremde bugüne kadar toplam 31 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da meydana gelen depremde bugüne kadar toplam 31 kişi hayatını kaybetti
Çeyizini depremzedelere bağışladı!
Çeyizini depremzedelere bağışladı!
Elazığ'daki depremde can kaybı 29'a yükseldi
Elazığ'daki depremde can kaybı 29'a yükseldi
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim