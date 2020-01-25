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Elazığ'daki depremde can kaybı 29'a yükseldi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 29 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1466 kişi hastanelere başvurdu.

Elazığ'daki depremde can kaybı 29'a yükseldi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 29 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1466 kişi hastanelere başvurdu.

25 Ocak 2020 Cumartesi 21:51
Elazığ'daki depremde can kaybı 29'a yükseldi

ELAZIĞ'DAKİ DEPREMDE CAN KAYBI 29'A YÜKSELDİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 29 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1466 kişi hastanelere başvurdu.

Depremin olduğu ilk andan itibaren 43 kişinin göçük altından sağ çıkarıldığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55'te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da incelemelerde bulundu.

Elazığ'ın Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda yürütülen çalışmaları inceleyen bakanlar, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

AFAD'IN AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısının 43'e yükseldiği aktarıldı.

Depremin ardından 1466 vatandaşın hastanelere başvurduğu bilgisinin verildiği açıklamada, bölgeye ulaştırılan 8 bin 565 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumunun tamamlandığı, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı, 409'unun az ve orta hasarlı olduğu belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, depremin ilk 20 saatinde 43 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı bildirilerek, "Deprem devamında 14'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 462 artçı getirdi. Bölgede depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor ve bölgede hasar tespit analizleri yapılıyor." ifadelerine yer verildi. 

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Öte yandan, Elazığ merkez Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Elazığ'da merkez Mustafa Paşa Mahallesindeki çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan Gülsüm İ. hastaneye kaldırılırken, aynı enkazda yürütülen çalışmada 2 kadın daha yaralı çıkarıldı.


Soylu'nun bu açıklamasının ardından enkazdan 1 kişi daha 14 saat sonra sağ kurtarıldı.Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda yürütülen çalışmaları bakanlar Kurum ve Koca ile birlikte takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan bir binada çalışma yapan ekipler, anne ve 5 yaşındaki kızına ulaştı.

Anne ve küçük kız 24 saat sonra beton yığının arasında oluşturulan tünelden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan anne ve küçük kız hastaneye kaldırıldı.

DÜNYADAN TAZİYE MESAJLARI

Deprem sonrası dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye taziye mesajları geliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan’a, gönderdiği telgrafla Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler ve büyük çaplı yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.

Putin, "Rusya, bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyor." ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Başbakanı İmran Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile Gürcistan ve İran dışişleri bakanlıkları yayınladıkları mesajlarda ölenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileklerini iletti.

Son Güncelleme: 26.01.2020 01:01
Anahtar Kelimeler:
ElazığDeprem
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