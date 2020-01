Elazığ'daki depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'da Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan ikisi kalp krizi olmak üzere, 35'i Elazığ'da, 4'ü Malatya Doğanyol'da 39 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 65 saat geçti.

Arama kurtarma çalışmaları sonrasında 45 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı depremde, merkez Sürsürü Mahallesi'nde çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda özel eğitimli köpekler de yer alıyor. Çalışmalar enkaz altında kalanların kurtarılması için titizlikle yürütülüyor.

BAKANLARDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Gül, cezaevindeki mahkum ve tutukluların depremden etkilenmediğini bildirdi.

Depremden etkilenen bölgelerde adliye hizmetlerinin devam ettiğini bildiren Gül, tedbiren Adıyaman Cezaevi'ndeki hükümlü ve tutukluların başka cezaevlerine nakledildiğini anımsattı.

Adalet Bakanı Gül, şöyle konuştu:

"Tüm cezaevlerindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir, etkilenen olmamıştır. Sivrice Cezaevi'nde bulunanlar tedbiren iki cezaevine nakledilmiştir. Tüm hizmetler, adliye, otopsi hizmetleri vatandaşlarımızın kimlik tespitleri, ölüm sebepleri de titizlikle yerine getirilmiştir. Deprem esnasından itibaren Türk Ceza Kanunu (TCK) anlamında suç teşkil eden tüm hususlarla ilgili Ankara, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmalarını büyük bir titizlikle devam ettirmektedir. Birliğimize, beraberliğimize kasteden her türlü fiil, davranış titizlikle takip edilmektedir."

BAKAN MURAT KURUM

TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sahada 500 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için binalarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdüğünü, hasar tespit çalışmalarının en geç 10 gün içinde depremden etkilenen tüm illerde tamamlamış olacağını bildirdi.

Etaplar halinde mahalle mahalle ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Hasar tespit çalışmalarında bugün itibarıyla Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 50 yıkık binamız mevcut, 223 bağımsız bölüme tekabül ediyor. 308 ağır hasarlı ve 688 bağımsız bölüme tekabül ediyor, 150 de orta hasarlı binamız mevcut. Bu binalarımızdan 22'si acil yıkılacak binalardan oluşuyor. Bunlar girmeye izin vermeyeceğimiz, girildiğinde vatandaşımızın can güvenliğinin risk altında olduğu binalardan ibaret. Dolayısıyla bu binaların da dün itibarıyla yıkımlarını başlattık ve hızlı bir şekilde yıkımı gerçekleştirmiş olacağız. Malatya'da Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta toplam 155 yıkık, 1278 de ağır hasarlı binamız mevcut. Diyarbakır Çermik'te de 8 yıkık binanın yanında Bağlar, Kayapınar, Sur, Çüngüş, Çermik ve Bismil'de toplam 16 ağır hasarlı binamız var ve aralıksız hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir."

Elazığ'da 2 binada göçük olduğunu hatırlatan Kurum, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarının Mustafa Paşa Mahallesi'nde tamamlandığını anımsatan Kurum, Sürsürü Mahallesi'nde de en kısa zamanda çalışmaların biteceğini belirtti.

Kurum, Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde, yerinde zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceklerini, bu proje çerçevesinde Sürsürü Mahallesi'nde deprem neticesinde yıkılan Dilek Sitesi yanında bulunan hasarlı binaların da tespitlerini yapmaya bu sabah itibarıyla başladıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, Elazığ sınırları içerisinde acil yıkılması gereken 22 bina bulunduğunu, bu binaların yıkım işleminin bugün başladığını aktaran Kurum, "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı. Burada da zemin artı 3'ü geçmeyecek, Elazığ'a yakışacak, kültürünü yansıtacak önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Projemizi Yemişli'de bulunan rezerv alanımızda yapacağız ve o projemizi de en geç nisan ayında başlayıp yıl sonuna kadar tamamlama hedefiyle çalışmalarımızı başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını, Aşağı Holpenk'te 1000 konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandığını bildirdi.

Soylu, Elazığ ve Malatya'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 10 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 8 milyon, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'dan 6 milyon olmak üzere 24 milyon lira yardım yapıldığını dile getirdi.

Bu yardımların depremden etkilenen ailelere destek olarak verileceğine dikkati çeken Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ağır hasarlı ve yıkacağımız yerlere 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da yaklaşık 11 bin lira toplam 41 bin lira destek vereceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teknik ekiplerince, ağır hasarlı olan ama eşyaları alınabilecek durumda olduğu tespit edilen evlere yaklaşık 11 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz. Tespit edilen orta hasarlı evlere de 5 bin lira acil yardım ödeneği, artı 27 bin lira da uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz. Köyde yıkılan evlerin tamamına, eğer köyde oturuyorsa 11 bin lira acil yardım vereceğiz. 5 bin lira da eşya yardımı gibi destek ortaya koyacağız. Toplam 16 bin lira yardım yapacağız."

Türkiye'nin yardımlar konusunda seferber olduğunu belirten Soylu, bir kargaşa olmaması için bu konuda koordinasyonun AFAD tarafından sağlandığını ifade etti. Bakan Süleyman Soylu, dün akşam TV8'de yapılan yardım kampanyasında da 2 milyon 500 bine yakın SMS atıldığı bilgisini verdi.

Soylu, bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan dün gece CNN Türk canlı yayınına katılan Soylu, burada yaptığı açıklamada ise ortak bir deprem hattı oluşturacaklarını belirterek, "Bunu tüm telefonlara yükleyeceğiz. Mümkünse de bundan sonra satılan bütün telefonlarda bu uygulama otomatik olarak olacak." dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelere müracaat eden 1607 kişiden 86'sının tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Bu yaralılardan 18'inin yoğun bakım servisinde olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktaran Koca, şöyle konuştu:

"Özellikle çadırlarda ve yerleşim yerlerinde acil ikinci basamak sağlık hizmeti vermek üzere yaygın sahra üniteleri açmaya başladık. Bütün ilçelerde mobil sağlık ekipleri hizmet vermeye devam ediyor. İl merkezinde acil ikinci basamak sahra üniteleri var. Bunları daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Taburcu ettiğimiz hastalara evde bakım hizmetine başladık. Çadır ve toplu alanlarda kronik hastaların tespitini ve ilaca erişimini sağladık. Ayrıca psikososyal destek planlandı. Bunun dışında, Azize Çelik'in genel durumu iyi, bilinci açık. Tedbir amaçlı tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Eşi ve iki çocuğuna gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra serviste takipleri devam ediyor. Genel durumlarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavileri de devam ediyor. Yüsra'nın bacaklarında hafif ezikler vardı, ödem nedeniyle bir müdahale yapılmıştı. Tedbiren yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, annesinin bugün diyalize alınması planlanıyor."

UMKE, 112 Acil ve destek ekipleri dahil sahada 2 bin 620 kişinin hizmet verdiğini vurgulayan Koca, "Bütün hastanelerimizde sağlık hizmeti verme anlamında yeterli olduğumuzu, herhangi bir sağlık kuruluşumuzun depremden hasar görmediğini ve özellikle yaralılarımızın başta şehir hastanesi olmak üzere üniversite hastanemizde tedavi edildiğini söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, depremden etkilenen aç ve açıkta kimsenin kalmaması için gayret sarf edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremin hemen ardından bölgede çalışmalar yürüten bakanlara, kurum ve kuruluş çalışanlarına teşekkür eden Kurtulmuş, "Bundan sonra yaralar hızla sarılacaktır. Depremden etkilenen aç ve açıkta kimsenin kalmaması için gayret sarf edilecektir. Devletimiz, bütün vatandaşlarımızın yanında olacaktır." diye konuştu.



AFAD, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 948 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'nda, 5 milyon 312 bin 85 lirası kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarında, 25 milyon 252 bin 280 lirası ise SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplandığını da aktardı.

Açıklamada, Elazığ ve Malatya'da incelenen 2 bin 945 binadan 87'sinin yıkıldığı, bunlardan 1287'sinin ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu, acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği, 627 binanın ise hasar görmediği kaydedildi.

AFAD Başkanlığının, bölgeye 305 tır ile yardım ulaştırdığı bildirilen açıklamada, AFAD koordinasyonunda toplam 6 bin 436 gıda kolisinin sevk edildiği duyuruldu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN TAZİYE ZİYARETİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyede bulundu.

"Depremde vefat edenlerin hükmen şehit olduklarını" belirten Erbaş, "Ölüme her an hazır olmak gerektiğini" ifade etti.

JANDARMA, ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Jandarma ekipleri, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgede fedakarca görev alıyor.

Termometrelerin eksi 10 dereceyi gösterdiği bölgede çadır kuran ekipler, hem nöbet tutuyor hem de çadırlarda kalan depremzedelerin taleplerini karşılıyor.

Elazığ Valiliğinin koordinasyonuyla jandarma ekiplerince depremzedelere 6 bin 855 battaniye dağıtıldı. Ayrıca kentin farklı noktalarında 3 bin 212 çadır kurularak depremzedelerin kullanımına sunuldu.

Jandarma ekipleri bir yandan çadırlara yerleşen ailelere moral vermeye çalışırken, depremzede çocuklar için de mont, bot ve giysi dağıttı.

Depremzedeler, zor günlerinde kendilerine destek veren ekiplere "Jandarmadan Allah razı olsun" diyerek, teşekkür etti.

PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 50 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'daki depreme ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Emniyet birimleri, 50 şüphelinin depreme yönelik provokatif paylaşımda bulunduğunu belirledi.

Şüpheliler hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı, paylaşımlara yönelik incelenmenin sürdüğü belirtildi.

"DEPREM BÖLGESİNDE" YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, depremin etkili olduğu yerlere ilişkin olarak "Deprem Bölgesi Hava Tahmin Raporu" hazırladı.

Buna göre, bugün yağış beklenmezken, bölgenin salı günü akşam saatlerinden sonra yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ DEPREMİ İLE İLGİLİ YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORUNU AÇIKLADI

Munzur Üniversitesi Yer Bilimleri Araştırma Ekibi, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptıkları yüzey araştırmasının raporunu açıkladı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda Munzur Üniversitesi doktor öğretim görevlisi Taylan Sançar, Sivrice ile Fırat Nehri arasındaki 35 kilometrelik hat üzerinde detaylı araştırma yaptıklarını belirtti.

Sahada, fayın kendisini, fayla ilgili olan ikincil yapıları, deprem sırasında oluşmuş heyelan, toprak kayması gibi yapıları tek tek haritaladıklarını ifade eden Sançar, şöyle konuştu:

"Neticede, hem yüzey kırığı olan hattı, hem de yüzey kırığıyla ilişkili diğer yapılara bakarak şunu artık söyleyebiliyoruz ki en azından Sivrice ile Fırat nehri arasındaki 35 kilometrelik bölüm bu depremde yüzey kırığı oluşturmuş ve kırılmıştır. Bu da aslında bu deprem üzerinden yakın zaman içerisinde bir daha büyük bir deprem olmayacağı yönünde değerlendirilebilir."

Fayın Fırat Nehri ve Pütürge arasındaki araştırmalara da yarın başlayacaklarını aktaran Sançar, depremle ilgili "Bu deprem ezber bozan bir deprem." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihsel olarak önceki deprem verilerinin doğru kabul edilmesi halinde bile erken bir hareketlenme olduğuna dikkati çeken Sançar, "Bu kadar kısa bir zamanda tekrardan 150, 160 yıl sonra bir depremin bu fay üzerinde olması şaşırtıcı oldu biraz. Bu fay üzerinde en son deprem 1875 yılında idi. Dolayısıyla deformasyon hızı göreceli olarak daha yavaş olan Doğu Anadolu fay zonunda 150 yılda 100 yılda bir deprem beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR ANNELERİ", DEPREMZEDELER İÇİN ATKI VE BERE ÖRÜYOR

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 147'nci gününe giren "Diyarbakır Anneleri", depremzedeler için atkı ve bere örüyor.

Kızı Yasemin Ballı için oturma eyleminde yer alan anne Yıldız Ballı, Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremden etkilenenlere çok üzüldüklerini, onlar için atkı ve bere örmeye başladıklarını kaydeden Ballı, "Onlar için atkı örüyorum. Elimizden bu geliyor. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Hep onlar bizim yanımızda oldu. Şimdi de biz onların yanındayız. Çok üzüldük, keşke yaşanmasıydı." dedi.