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Ekşi: “Saat 15.00'e kadar Sabiha Gökçen seferlerimiz iptal edildi“

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pistten çıkması nedeniyle THY'nin seferlerinin saat 15.00'e (TSİ) kadar durdurulduğunu bildirdi.

Ekşi: “Saat 15.00'e kadar Sabiha Gökçen seferlerimiz iptal edildi“

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pistten çıkması nedeniyle THY'nin seferlerinin saat 15.00'e (TSİ) kadar durdurulduğunu bildirdi.

07 Ocak 2020 Salı 08:05
Ekşi: “Saat 15.00'e kadar Sabiha Gökçen seferlerimiz iptal edildi“

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15.00'e (TSİ) kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler."

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Bu arada THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 6 uçağından 5'i İstanbul Havalimanı, biri ise Ankara'ya yönlendirildi.

İSTANBUL HAVALİMANI YÖNLENDİRİLEN UÇAKLAR İÇİN HAZIR

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması ve pistin kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. İstanbul Havalimanı'nın yönlendirilen uçaklar için yeterli kapasiteye sahip olduğu öğrenildi.


 

Son Güncelleme: 07.01.2020 11:23
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