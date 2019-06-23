Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı

CHP İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI EKREM İMAMOĞLU, OY KULLANDIĞI SANDIKTA BİRİNCİ SIRADA YER ALDI.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, oy kullandığı sandıkta birinci sırada yer aldı.
İmamoğlu'nun oy kullandığı Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulundaki 1382 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı.
Oyların 3'ü ise geçersiz sayıldı.
Aynı sandıkta 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu 243, Binali Yıldırım 60 oy almış, 4 oy da geçersiz sayılmıştı.