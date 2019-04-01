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Ekrem İmamoğlu, KKTC'de hem okudu hem kalecilik yaptı

Ekrem İmamoğlu, KKTC'de hem okudu hem kalecilik yaptı

01 Nisan 2019 Pazartesi 16:15
Ekrem İmamoğlu, KKTC'de hem okudu hem kalecilik yaptı

İstanbul Belediye Başkanlığı yarışını önde götüren CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Kıbrıs’ı yakından bilen, Kıbrıslı Türklerin de aşina olduğu bir isim.
Doğma büyüme Trabzonlu olan Ekrem İmamoğlu, aileden siyasetçi. Babası merkez sağda, ANAP Trabzon İl Başkanlığı yapan bir isim.
İmamoğlu ise, başlarda siyasete mesafeli duran ve futbolcu olmak isteyen bir genç. İmamoğlu, üniversite yaşamına, futbolcu olup haytalık yapmaması için verilen aile kararına uyarak Kıbrıs’ta başladı.  1970 doğumlu olan İmamoğlu, 80’li yılların sonunda 18 yaşındayken geldiği Kıbrıs’ta da futboldan kopamadı. Bir yandan üniversite eğitimi alırken, diğer yanda da kalecilik yaptı.  İmamoğlu bir süre Türk Ocağı Limasol’un (TOL) file bekçisi olarak KKTC liglerinde oynadı.
Kendi deyimiyle, Kıbrıs yılları onun siyasal görüş ve tercihlerini belirlemesinde bir dönemeç oluşturdu. Sosyal demokrasi ile burada tanıştı ve etkilendi.
KKTC'de geçirdiği iki yılın ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne geçen ve mezun olan İmamoğlu, daha sonra baba mesleğine yönelerek müteahhit oldu. İstanbul’un neredeyse “sıfırdan” kurulan Beylikdüzü ilçesi onun müteahhitlik mesleğinin ağırlık noktasını oluşturdu.
2006’da siyasete atılmaya karar veren ve Beylikdüzü ilçesinde CHP üyesi olan İmamoğlu, kısa süre sonra CHP ilçe başkanlığını üstlendi. İlk seçimde aday gösterilmedi ancak bir sonraki seçimde belediye başkanı seçildi. Beş yıl boyunca Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yapan İmamoğlu, bu dönemde ilçeye Kıbrıs anıtı da yaptırdı.  İmamoğlu, son seçimde de CHP tarafından istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterildi.
Rauf Denktaş’ın kızları Ender ve Değer Denktaş, eski Başbakan Hakkı Atun ve eski Dışişleri Bakanı Vedat Çelik geçen yıl Aralık ayında Beylükdüzü’nde İmamoğlu’nu ve Kıbrıs anıtını ziyaret etmişti.
İmamoğlu, Aydın Denktaş'ın vefatının ardından da, sosyal medyadan birlikte çekilen fotoğraflarını ve taziye mesajı yayınlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Ekrem Imamoğlu
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