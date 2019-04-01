Ekrem İmamoğlu: Anadolu Ajansı görevini yapmadı, YSK ve kendi sonuçlarımıza göre kazandık

Anadolu Ajansı'nın İstanbul'da başa baş giden seçim sonuçlarında veri akışını kesmesi sonucu kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu "Hem Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hem de kendi verilerimize göre kazanmış durumdayız" dedi.

İmamoğlu, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada Anadolu Ajansı'nın görevini yapmadığına vurgu yaparak ". Anadolu Ajansı Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihine ne yazık ki kötü bir iz bırakmıştır. Dünya bizi izliyor. Bu süreci kötü yönettiler. Yöneticileri görevleri yapmaları konusunda göreve çağırıyorum." diye konuştu.

İmamoğlu Twitter hesabından da "Hem Yüksek Seçim Kurulu hem kendi verilerimize göre seçimi kazanmış durumdayız. Gereken tüm işlemleri yapmaları için yetkilileri göreve çağırıyorum." mesajını paylaştı.

Bir oyun dahi haksız bir şekilde bir tarafa yazılmasını istemediklerini ve bunun için mücadele ettiklerini aktaran İmamoğlu, "Şu anda girişi yapılmayan genel merkez sistemimizde sadece 7 sandık vardır. 7 sandığın girilmediği haliyle sayıları okuyorum; şahsıma çıkan oy 4 milyon 167 bin 752, rakibimizin aldığı oy 4 milyon 139 bin 833'tür. Aradaki fark 27 bin 919'dur. Kalan 7 sandığın toplam oy potansiyeli ise hiçbir geçersiz oy olmaksızın 2 bin 100'dür." şeklinde konuştu.