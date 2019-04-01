banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93060
ALTIN
236.032
DOLAR
5.6813
STERLİN
7.4332
EURO
6.3853
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Biz demiştik!
BİZ DEMİŞTİK!
Suç işlemeye teşebbüs
SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS
Ölü bulunan Hacer Ulaş'ın eşi tutuklandı
ÖLÜ BULUNAN HACER ULAŞ'IN EŞİ...
banner306
Flaş Haber
Biz demiştik!
Kapat

Ekrem İmamoğlu: Anadolu Ajansı görevini yapmadı, YSK ve kendi sonuçlarımıza göre kazandık

Ekrem İmamoğlu: Anadolu Ajansı görevini yapmadı, YSK ve kendi sonuçlarımıza göre kazandık

01 Nisan 2019 Pazartesi 08:18
Ekrem İmamoğlu: Anadolu Ajansı görevini yapmadı, YSK ve kendi sonuçlarımıza göre kazandık

Anadolu Ajansı'nın İstanbul'da başa baş giden seçim sonuçlarında veri akışını kesmesi sonucu kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu "Hem Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hem de kendi verilerimize göre kazanmış durumdayız" dedi.

İmamoğlu, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada Anadolu Ajansı'nın görevini yapmadığına vurgu yaparak ". Anadolu Ajansı Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihine ne yazık ki kötü bir iz bırakmıştır. Dünya bizi izliyor. Bu süreci kötü yönettiler. Yöneticileri görevleri yapmaları konusunda göreve çağırıyorum." diye konuştu.

İmamoğlu Twitter hesabından da "Hem Yüksek Seçim Kurulu hem kendi verilerimize göre seçimi kazanmış durumdayız. Gereken tüm işlemleri yapmaları için yetkilileri göreve çağırıyorum." mesajını paylaştı.

Bir oyun dahi haksız bir şekilde bir tarafa yazılmasını istemediklerini ve bunun için mücadele ettiklerini aktaran İmamoğlu, "Şu anda girişi yapılmayan genel merkez sistemimizde sadece 7 sandık vardır. 7 sandığın girilmediği haliyle sayıları okuyorum; şahsıma çıkan oy 4 milyon 167 bin 752, rakibimizin aldığı oy 4 milyon 139 bin 833'tür. Aradaki fark 27 bin 919'dur. Kalan 7 sandığın toplam oy potansiyeli ise hiçbir geçersiz oy olmaksızın 2 bin 100'dür." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Seçimler Anadolu Ajansı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı: İmamoğlu 27 Bin 889 Oy Önde
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı: İmamoğlu 27 Bin 889 Oy Önde
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi
Türkiye'de Belediye başkanlığı koltuğuna 4 kadın aday oturacak
Türkiye'de Belediye başkanlığı koltuğuna 4 kadın aday oturacak
Türkiye'nin en yaşlı muhtarı' yeniden seçildi
Türkiye'nin en yaşlı muhtarı' yeniden seçildi
Türkiye’de liderlerin seçim değerlendirmeleri
Türkiye’de liderlerin seçim değerlendirmeleri
İYİ Parti aday çıkardığı 22 ilde başkanlık kazanamadı
İYİ Parti aday çıkardığı 22 ilde başkanlık kazanamadı
Yerel Seçimde En Yüksek Oyu Ak Parti Aldı, Ankara Chp’ye Geçti
Yerel Seçimde En Yüksek Oyu Ak Parti Aldı, Ankara Chp’ye Geçti
Türkiye’deki Yerel Seçimde İstanbul’un Resmi Sonucu Bekleniyor
Türkiye’deki Yerel Seçimde İstanbul’un Resmi Sonucu Bekleniyor
Türkiye Yerel Seçim 2019 sonuçları (AA’ya göre)
Türkiye Yerel Seçim 2019 sonuçları (AA’ya göre)
Türkiye Geneli kim önde ? #Seçim2019
Türkiye Geneli kim önde ? #Seçim2019

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim