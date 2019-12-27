banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113684
ALTIN
289.722
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8138
EURO
6.6449
İçki hırsızlığı
İÇKİ HIRSIZLIĞI
Dükkan açma ve hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Döne Şah hayatını kaybetti
DÖNE ŞAH HAYATINI KAYBETTİ
Flaş Haber
Döne Şah hayatını kaybetti
Kapat

Egzersiz bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabiliyor

Araştırmacılar, yürüyüş gibi egzersizlerin kanserin bazı türlerine yakalanma riskini azaltabileceğini saptadı.

Egzersiz bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabiliyor

Araştırmacılar, yürüyüş gibi egzersizlerin kanserin bazı türlerine yakalanma riskini azaltabileceğini saptadı.

27 Aralık 2019 Cuma 13:13
Egzersiz bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabiliyor

ABD, Avrupa ve Avustralya'da 750 binden fazla erişkinin sağlık verilerinin incelenmesi sonucu yapılan araştırma, sağlık uzmanları tarafından tavsiye edilen düzeyde aktif olmanın bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabileceğini ortaya kondu.
Çalışmada haftada en az 2,5 saat orta yoğunlukta ya da 75 dakika yüksek yoğunlukta egzersiz yapanların yapmayanlara göre kolon, meme, böbrek, karaciğer, rahim kanserlerinin yanı sıra Non-Hodgkin lenfoma ve miyelom gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azalttığı tespit edildi.
Egzersiz yapmanın meme kanserine yakalanma riskini yüzde 6-10, karaciğer kanserini de yüzde 18-27 azaltabileceği belirtildi.

banner317
Araştırmacılar, her gün en az 20 dakikalık tempolu yürüyüş yapanlarda sözü geçen kanser türlerinin görülme riskinin hareketsiz kişilere göre daha az olduğunu ifade etti.
Uzmanlar kansere yakalanma da sigara kullanımı ve obezite gibi diğer unsurların da etkili olduğunun altını çizdi.
Çalışmanın sonuçları "Clinical Oncology" dergisinde yayımlandı.
 

Son Güncelleme: 27.12.2019 16:37
Anahtar Kelimeler:
EgzersizKanser Riski
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“türkiye’nin Otomobili” İlkleri Ve Enleriyle Görücüye Çıktı
“türkiye’nin Otomobili” İlkleri Ve Enleriyle Görücüye Çıktı
Fetö'den 18 bin 630 ihraç
Fetö'den 18 bin 630 ihraç
Kıbrıs gazilerine Diyarbakır'da madalyaları verildi
Kıbrıs gazilerine Diyarbakır'da madalyaları verildi
Türkiye’de yeni asgari ücret belirlendi
Türkiye’de yeni asgari ücret belirlendi
Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
İstiklal şairi “Mehmet Akif Ersoy“un şiirleri 7 ciltte toplandı
İstiklal şairi “Mehmet Akif Ersoy“un şiirleri 7 ciltte toplandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Van Gölü'nde battı
Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Van Gölü'nde battı
Erdoğan: “Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık“
Erdoğan: “Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık“
Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocağında Patlama
Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocağında Patlama
Uçakta Taşkınlık Yaptığı Gerekçesiyle Tutuklanan Kadının 10 Yıla Kadar Hapsi İstendi
Uçakta Taşkınlık Yaptığı Gerekçesiyle Tutuklanan Kadının 10 Yıla Kadar Hapsi İstendi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim