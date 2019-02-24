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Eğlence kulübünde karşılaştığı akrabalarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Eğlence kulübünde karşılaştığı akrabalarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

24 Şubat 2019 Pazar 09:13
Eğlence kulübünde karşılaştığı akrabalarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de gözü dönmüş cani, eğlence kulübünde karşılaştığı ve aralarında husumet olan akrabalarına silahlı saldırıda bulundu.Saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli İzmit'te, Sinan Y. isimli bir şüpheli aralarında husumet olan akrabaları ile eğlence kulübünde karşılaştı. Sinan Y., Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam'la girdiği sözlü tartışmanın ardından silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olay sonucunda Abdullah Sağlam ölürken, diğer iki kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Orhan C., kardeşi Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam burada akrabaları olduğu öğrenilen Sinan Y. ile karşılaştı. Başka bir masada oturan Sinan Y. bir süre sonra aralarında husumet olduğu iddia edilen Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam'ın bulunduğu masaya geldi. 3 kişi ile tartışan Sinan Y., üzerinde bulunan tabancayla masadakilere ateş açtı. Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam kanlar içerisinde yerde kalırken, Sinan Y. ise olay yerinden kaçtı.

BAŞINDAN VURULDU, HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Başından vurulan Abdullah Sağlam Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, Orhan C. ve Ahmet Sadettin C. ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Abdullah Sağlam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi ise devam ediyor.

KAZA YAPTI, TAKSİYLE KAÇTI

Olay yerinden otomobil ile kaçan Sinan Y., Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde kaza yaptı. Burada aracını terk eden Sinan Y. bir taksiye binerek kayıplara karıştı. Polis ekipleri Sinan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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