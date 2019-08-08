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Ege\'de 8 Saatte 114 Deprem Oldu

EGE BÖLGESİ\'NDE 8 SAATTE BÜYÜKLÜKLERİ 1,1 İLA 6 ARASINDA DEĞİŞEN 114 DEPREM KAYDEDİLDİ

Ege\'de 8 Saatte 114 Deprem Oldu

EGE BÖLGESİ\'NDE 8 SAATTE BÜYÜKLÜKLERİ 1,1 İLA 6 ARASINDA DEĞİŞEN 114 DEPREM KAYDEDİLDİ

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:42
Ege\'de 8 Saatte 114 Deprem Oldu

EGE BÖLGESİ'NDE 8 SAATTE BÜYÜKLÜKLERİ 1,1 İLA 6 ARASINDA DEĞİŞEN 114 DEPREM KAYDEDİLDİ

İzmir, 8 Ağustos 19 : Ege Bölgesi'nde 8 saatte büyüklükleri 1,1 ila 6 arasında değişen 114 deprem meydana geldi.

Kuşadası Körfezi'nde saat 11.39'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa illeri ile Ege Denizi'nde çok sayıda deprem oldu.

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İzmir'in Bergama, Menderes; Muğla'nın Menteşe, Marmaris; Çanakkale'nin Biga ve Balıkesir'in Susurluk ilçeleri, Gökova ve Kuşadası Körfezi'nde 25 sarsıntı kaydedildi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde önce saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika sonra aynı bölgede 6 büyüklüğünde deprem oldu..

Ana şok olduğu belirtilen 6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonraki yaklaşık 5 saatte Bozkurt, Çardak, Honaz, Çivril, Çal, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde 89 artçı daha yaşandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta da 5,5 büyüklüğünde deprem olmuştu. Depremde 22 kişi yaralanmış, 7 bina tamamen yıkılmış, 278 yapıda hasar tespit edilmişti.

(AA/AK/HÖ)

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