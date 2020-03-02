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Düzensiz Göçmenler Meriç Nehri\'ni Aşmaya Çalışıyor

Edirne, 2 Mart 20 : Edirne\'den Avrupa\'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler, daha çok nehir hattını deniyor.

Düzensiz Göçmenler Meriç Nehri\'ni Aşmaya Çalışıyor

Edirne, 2 Mart 20 : Edirne\'den Avrupa\'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler, daha çok nehir hattını deniyor.

02 Mart 2020 Pazartesi 11:02
Düzensiz Göçmenler Meriç Nehri\'ni Aşmaya Çalışıyor
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Edirne, 2 Mart 20 : Edirne'den Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler, daha çok nehir hattını deniyor.

Pek çok kişinin Yunanistan tarafına geçtiğini öğrenen düzensiz göçmenler, Meriç Nehri'ni aşmak için sınır köylerine geliyor.

Bazı düzensiz göçmenler, botlara kapasitesinin üzerinde, çok sayıda kişiyle binmeleri nedeniyle nehri geçerken sıkıntı yaşıyor.

ADACIKTA MAHSUR KALANLARI AFAD EKİPLERİ KURTARDI

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Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 30 düzensiz göçmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Bir gazeteci, kıyafetleri ıslanan kişiye kazağını verdi. Sağlık ekipleri, kıyıya yüzerek çıkan ve soğuktan titreyen düzensiz göçmene müdahale etti.

Ekiplerce, düzensiz göçmenlere gıda ve su yardımında bulunuldu.

İran uyruklu Abdülzaki Baku, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana nehirdeki adacıkta beklediklerini belirterek, "Yunanistan'a gideceğiz. Oradan da İngiltere'ye gitmek istiyoruz. Arkadaşlarımı kaldığımız yerden kurtarmak istedim. Botla Yunanistan'a geçeceğiz." diye konuştu.

(AA/ÖZ/GÜL)

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