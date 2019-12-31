banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114945
ALTIN
291.305
DOLAR
5.9465
STERLİN
7.8572
EURO
6.6796
Alkollü ve dikkatsiz sürücüler kaza yaptı!
TRAFİK KAZASI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Süpermarketten hırsızlık
İÇKİ HIRSIZLIĞI
Flaş Haber
Süpermarketten hırsızlık
Kapat

Düzensiz Göçmen Kaçakçılarına Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan 13 Şüpheli Tutuklandı

Mersin, 31 Aralık 19 (.): Mersin\'de düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13\'ü tutuklandı.

Düzensiz Göçmen Kaçakçılarına Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan 13 Şüpheli Tutuklandı

Mersin, 31 Aralık 19 (.): Mersin\'de düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13\'ü tutuklandı.

31 Aralık 2019 Salı 11:25
Düzensiz Göçmen Kaçakçılarına Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan 13 Şüpheli Tutuklandı

Mersin, 31 Aralık 19 (.): Mersin'de düzensiz göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan çeteyi 3 ay boyunca takibe aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla organizatörlerin 4,5 bin dolar aldıkları düzensiz göçmenleri, tırlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) götürmeyi planladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, tır dorselerinin alt kısmına göçmenlerin gizlice girip çıkabilmeleri için düzenek kurduktan sonra mali değeri düşük olan yükleri KKTC'ye götürmek üzere beyanname oluşturdukları tespit edildi.

banner317
Liman görevlilerini yanıltmak amacıyla yasal yüklü tırı önceden limana sokup güvenlik önlemlerini atlatmayı hedefleyen şüphelilerin, kameraların görmeyeceği bir noktada düzensiz göçmenleri önce gemiye, sonrasında da özel düzenek yardımıyla tırın içine almayı planladıkları ortaya çıkarıldı.

Bunun üzerine Mersin, Adana ve Hatay'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekiplerce 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı. Polis operasyonlarda 30 düzensiz göçmeni de yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk etti.

Zanlıların kullandığı tır ve dorselere de el konuldu.

(AA/AK/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"turizmin Başkenti"ndeki Gemi Batığında Heyecanlandıran Buluş
Akar: "Kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz“
Akar: "Kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz“
İTÜ, Doğa Koleji’ni bünyesine alıyor
İTÜ, Doğa Koleji’ni bünyesine alıyor
Libya tezkeresi TBMM'de
Libya tezkeresi TBMM'de
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İyi Parti Lideri Akşener'i “Libya tezkeresi“ hakkında bilgilendirdi
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İyi Parti Lideri Akşener'i “Libya tezkeresi“ hakkında bilgilendirdi
CHP'den “Libya Tezkeresi“ne ilişkin açıklama
CHP'den “Libya Tezkeresi“ne ilişkin açıklama
Çavuşoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu "Libya tezkeresi" hakkında bilgilendirdi
Çavuşoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu "Libya tezkeresi" hakkında bilgilendirdi
TC İçişleri Bakanı Soylu : “Kıbrıs’ta oluşan bir mafya var”
TC İçişleri Bakanı Soylu : “Kıbrıs’ta oluşan bir mafya var”
Mevlüt Çavuşoğlu: “Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım”
Mevlüt Çavuşoğlu: “Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım”
TBMM'de Libya tezkeresi hazırlığı
TBMM'de Libya tezkeresi hazırlığı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim