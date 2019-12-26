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Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Van Gölü'nde battı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yabancı uyruklu 7 kişi yaşamını yitirirken, 64 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Van Gölü'nde battı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yabancı uyruklu 7 kişi yaşamını yitirirken, 64 kişi kurtarıldı.

26 Aralık 2019 Perşembe 07:42
Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Van Gölü'nde battı

Bitlis'in valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saat 02.30-03.00 sularında ilçenin Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"İlk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken kaldırıldıkları Adilcevaz hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesi ile beraber toplam da 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan'daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

VAN'DAN EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

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Teknede yaralı olarak kurtarılan düzensiz göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda gölde kayıpların olabileceğini değerlendiren ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Van'dan da Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Bot Timi Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi de bölgeye sevk edildi. 

Ekipler, Adilcevaz sahilindeki bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Bu arada Van'dan Bitlis'e düzensiz göçmen taşıyan organizatörlerin, yol üzerindeki kontrol noktalarında yakalanmamak için Van Gölü'nü kullandığı değerlendiriliyor. 

Jandarma ve emniyetin sahil güvenlik ekipleri de tacirlerin gölde kullandığı güzergahlarda sürekli devriye görevi yürütüyor.


 

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:13
Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Göçmen Teknesi
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