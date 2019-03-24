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Dünyada her gün yaklaşık 4 bin 500 kişi veremden ölüyor

Dünyada her gün yaklaşık 4 bin 500 kişi veremden ölüyor

24 Mart 2019 Pazar 09:50
Dünyada her gün yaklaşık 4 bin 500 kişi veremden ölüyor

Tüberküloz hastalığı (verem), küresel önlemlere rağmen kamu sağlığını etkileyen önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Dünyada her gün yaklaşık 4 bin 500 kişi verem yüzünden hayatını kaybediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017'de 10 milyon verem hastası bulunurken, 1,6 milyon kişi bu hastalık yüzünden yaşamını yitirdi.

Ölüme sebebiyet veren nedenler arasında ilk 10 sırada yer alan verem hastalığı, tedavisi olmasına ve başta DSÖ olmak üzere birçok kurumun farkındalık artırmayı hedefleyen çalışmalarına rağmen çocuklar dahil çok sayıda kişinin hayatına mal oluyor. Dünyada her gün yaklaşık 4 bin 500 kişi verem yüzünden ölüyor.

DSÖ'ye göre, 2017'de yaklaşık 1 milyon çocuk verem mikrobu taşırken 230 bin çocuk bu hastalık yüzünden hayatını kaybetti.

Diğer taraftan etkin tedavi sayesinde kişilerin veremden kurtulabileceğine dikkati çeken DSÖ, 2000 ila 2017 yıllarında bu sayede 54 milyon verem hastasının hayatının kurtarıldığını kaydetti.

Bu kapsamda verem vakalarının sayısında her yıl yüzde 2'lik bir düşüş yaşansa da DSÖ, bunun, "2020 Veremi Yok Et" stratejisinin hedeflerine ulaşmak için yüzde 4-5 bandına çıkarılması gerektiğini vurguluyor.

VEREM EN FAZLA GÜNEYDOĞU ASYA'DA

Güneydoğu Asya yaklaşık yüzde 44 ile veremin en sık görüldüğü bölge olarak öne çıkıyor. Bunu yüzde 25 ile Afrika kıtası ve yüzde 18 ile de Batı Pasifik Bölgesi takip ediyor.

Dünyada verem hastalığına sahip kişilerin yüzde 7,7'si Doğu Akdeniz'de, yüzde 2,8'i Amerika kıtasının genelinde ve yüzde 2,7'si de Avrupa'da yaşayan kişilerden oluşuyor.

Dünya genelinde rastlanan verem vakalarının üçte ikisi Hindistan, Çin, Endonezya, Filipinler, Pakistan, Bangladeş ve Güney Afrika gibi ülkelerde yoğunlaşıyor.

Avrupa'da ise veremin en sık rastlandığı ülkelerin başında Romanya ve Bulgaristan geliyor.

24 MART DÜNYA TÜBERKÜLOZ GÜNÜ

Dünya Tüberküloz Günü olarak ilan edilen 24 Mart'ta dünya genelinde verem hastalığının tedavi edilebilirliğine dikkati çekiliyor ve hastalıktan korunmak için farkındalığın artırılması hedefleniyor.

DSÖ, 2019 Dünya Tüberküloz Günü'nde verem vakalarını en az seviyeye indirmek için alınması gereken önlemlerin vurgulandığı "Zamanı geldi" temasını işliyor.

 

Son Güncelleme: 24.03.2019 13:39
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