Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102937
ALTIN
220.660
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8322
EURO
5.9804
Yine trafik kazası: 1 ağır yaralı
YİNE TRAFİK KAZASI
20 yaşındaki genç 1 aydır kayıp
20 YAŞINDAKİ GENÇ 1 AYDIR...
Lefkoşa Çağlayan'da kerpiç bir ev çöktü
LEFKOŞA ÇAĞLAYAN'DA KERPİÇ BİR EV...
Allah'tan emniyet kemeri bağlıydı!!
Allah'tan emniyet kemeri bağlıydı!!
banner282

Dünyaca ünlü Fashion One TV, Number 1'a ortak oldu

Dünyaca ünlü Fashion One TV, Number 1'a ortak oldu

03 Şubat 2019 Pazar 09:32
Dünyaca ünlü Fashion One TV, Number 1'a ortak oldu

Fashion One TV international, Türkiye pazarına adım attı. New York merkezli uluslar arası moda, eğlence ve life style kanalı Fashion One TV international, Number1 Medya Grubu ile ortak oldu.

122 ülkede yayın yapan Fashion One TV International, Türkiye pazarına Number1 Medya Grubu'yla yüzde 50 ortak olarak adım attı. Uluslararası moda, eğlence ve life style kanalı New York merkezli Fashion One, moda sektörünün en büyük içerik sağlayıcıları arasında yer alıyor.

"BÜYÜME STRATEJİMİZİN BİR PARÇASI"

Fashion One Group CEO'su Ali Gürsoy, ortaklık için yaptığı açıklamada, "Bu ortaklık, genişlemekte olan grubumuzun en önemli adımlarından. Türk pazarının değerini ve ne kadar önemsediğimizi, Number1 Medya Grubu ortaklığı ile gösteriyoruz. Ekonominin yeniden hareketlenmesi sonucu, Türk pazarına girmemiz için en doğru zaman. Türk moda piyasası, tasarım ve üretim açısından, hem yerel hem de uluslar arası pazarda yeniden büyümeye başladı. Bu açıdan, sektörün en iyi içeriklerini Türk izleyicisiyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Türkiye'ye adım atmamız, uluslararası büyüme stratejimizin bir parçası" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Fashion One TvNumber 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkeklerde en fazla akciğer kanseri görülüyor
Erkeklerde en fazla akciğer kanseri görülüyor
Barış Manço mezarı başında anıldı
Barış Manço mezarı başında anıldı
Türkiye'de engellenen site sayısında 2013'ten beri 'dramatik' artış
Türkiye'de engellenen site sayısında 2013'ten beri 'dramatik' artış
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serdar Denktaş’ı arayarak taziyelerini iletti
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serdar Denktaş’ı arayarak taziyelerini iletti
Alanya'da bir evin klozet rezervuarında sahte 230 sikke ile bir biblo ele geçirildi
Alanya'da bir evin klozet rezervuarında sahte 230 sikke ile bir biblo ele geçirildi
Babası tarafından öldürülen genç kızın, sosyal medyadaki son paylaşımı yürek burktu
Babası tarafından öldürülen genç kızın, sosyal medyadaki son paylaşımı yürek burktu
Adana'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem
Adana'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem
Batı Akdeniz'deki Sağanak Ve Fırtına
Batı Akdeniz'deki Sağanak Ve Fırtına
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Araştırma: Türkiye'de yaşamaktan en mutlu seçmen AK Partililer
Araştırma: Türkiye'de yaşamaktan en mutlu seçmen AK Partililer

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim