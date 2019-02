Dünyaca ünlü Fashion One TV, Number 1'a ortak oldu

Fashion One TV international, Türkiye pazarına adım attı. New York merkezli uluslar arası moda, eğlence ve life style kanalı Fashion One TV international, Number1 Medya Grubu ile ortak oldu.

122 ülkede yayın yapan Fashion One TV International, Türkiye pazarına Number1 Medya Grubu'yla yüzde 50 ortak olarak adım attı. Uluslararası moda, eğlence ve life style kanalı New York merkezli Fashion One, moda sektörünün en büyük içerik sağlayıcıları arasında yer alıyor.

"BÜYÜME STRATEJİMİZİN BİR PARÇASI"

Fashion One Group CEO'su Ali Gürsoy, ortaklık için yaptığı açıklamada, "Bu ortaklık, genişlemekte olan grubumuzun en önemli adımlarından. Türk pazarının değerini ve ne kadar önemsediğimizi, Number1 Medya Grubu ortaklığı ile gösteriyoruz. Ekonominin yeniden hareketlenmesi sonucu, Türk pazarına girmemiz için en doğru zaman. Türk moda piyasası, tasarım ve üretim açısından, hem yerel hem de uluslar arası pazarda yeniden büyümeye başladı. Bu açıdan, sektörün en iyi içeriklerini Türk izleyicisiyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Türkiye'ye adım atmamız, uluslararası büyüme stratejimizin bir parçası" dedi.