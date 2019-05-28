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Dünya Gece Yatak Islatma Farkındalık Günü

ÇOCUK NEFROLOJİSİ UZMANI DOÇ. DR. NİDA DİNÇEL:

Dünya Gece Yatak Islatma Farkındalık Günü

ÇOCUK NEFROLOJİSİ UZMANI DOÇ. DR. NİDA DİNÇEL:

28 Mayıs 2019 Salı 10:06
Dünya Gece Yatak Islatma Farkındalık Günü

ÇOCUK NEFROLOJİSİ UZMANI DOÇ. DR. NİDA DİNÇEL: "YATAK ISLATMA KADER DEĞİL. UTANILACAK, SAKLANILACAK BİR DURUM DEĞİL. BU DURUM MUTLAKA DOKTOR İLE PAYLAŞILMASI GEREKEN BİR SORUN"

İstanbul, 28 Mayıs 19 : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Nida Dinçel, yatak ıslatmanın kader ya da utanılacak, saklanılacak bir durum olmadığını belirterek, bu sorunun mutlaka doktorla paylaşılması gereken bir durum olduğunu bildirdi. 

Doç. Dr. Dinçel, Dünya Gece Yatak Islatma Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yatak ıslatmanın, 5 yaşını doldurmuş sağlıklı bir çocuğun ayda 2 geceden fazla uykuda altını ıslatması olarak tanımlandığını aktardı.

Sorunun kendiliğinden düzelen basit bir durum olarak bilindiğini, hatta bu nedenle sağlık sorunu olarak dile bile getirilmediğini vurgulayan Dinçel, "Halk arasında psikolojik sorunlardan kaynaklandığı düşüncesi yaygındır. Ancak psikolojik sorunlar hastalığın sebebi değil, sonucudur. Vaktinde tedavi edilmez ise öz güven kaybı, sosyal hayata uyumsuzluk, okul başarısında düşme, hatta tüm hayatını etkileyecek psikolojik sorunlara kadar yol açabilir." ifadelerini kullandı. 

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Dinçel, bu durumda sadece çocuğun değil, aile bireylerinin de duygu durumlarının bozulabildiğini vurguladı.

Yatak ıslatma nedenleri arasında, gece olması gerekenden daha fazla miktarda idrar üretimi, uykudan uyanamama veya idrar torbasının kapasitesinde azalma yer aldığına dikkati çeken Dinçel, şu bilgileri verdi:

"Uyanık dönemde (gün içinde) idrar kaçırma ise ayrı bir patolojik durum olup, işeme bozukluğu konusunda yer alır. Bu durum tekrarlayan, önlenemeyen ve inatçı idrar yolu enfeksiyonları ve bunların sonucunda da böbrek hasarı, ileri dönemde böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilir. Bu hastalarda gün içinde ani sıkışma, bacaklarını çaprazlama, aniden tuvalet ihtiyacı, yetişememe, damlatma veya sık tuvalete gitme görülür. Ancak bu grup hastaların bazısı sadece yatak ıslatma ile de başvurabilir. İşte sadece yatak ıslatma şikâyeti olan veya öyle olduğu sanılan gündüz şikayetlerine dikkat edilmemiş bu grup hastada asıl tanı işeme bozukluğudur ve nasılsa kendiliğinden düzelecek mantığıyla yaklaşılan, basit sanılan yatak ıslatma, böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilecektir."

Dinçel, "Yatak ıslatma kader değil. Utanılacak, saklanılacak bir durum da değil. Bu durum mutlaka doktor ile paylaşılması gereken bir sorun. Unutulmamalıdır ki, su çok güçlüdür. Bir damla su bir kayayı yıllar içinde yıkabilir ancak bir çocuğun öz güvenini çok ama çok daha kısa sürede yıkabilir." ifadelerini kullandı. 

Uluslararası Çocuk İdrar Tutma Derneği ve Avrupa Çocuk Üroloji Birliği'nin bu konuya dikkati çekmek, toplumsal bilinci arttırmak amacıyla 2015'te "Dünya Yatak Islatma Farkındalık Günü" kavramını oluşturduğunu belirten Dinçel, bu kapsamda farkındalığı artırmak amacıyla birçok faaliyet yapıldığını aktardı. 

(AA/RU/FEZ)

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