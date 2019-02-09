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"Dünya'da çatışmaların yüzde 60'ı Müslüman ülkelerde"

"Dünya'da çatışmaların yüzde 60'ı Müslüman ülkelerde"

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:41
"Dünya'da çatışmaların yüzde 60'ı Müslüman ülkelerde"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyada çatışmaların yüzde 60'ının Müslüman ülkelerde olduğuna işaret ederek, bu çatışmaların Müslüman ülkelerin sosyal enerjisini ve doğal kaynaklarını tükettiğini belirtti.

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından düzenlenen "Çalkantılı Dünyada Barış ve Güvenliği Başarmak" konulu panel konuşan İbrahim Kalın, küresel ölçekte kaos ve belirsizliğin yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, sadece Müslüman ülkeler arasında değil, Batı, Avrupa ve Latin Amerika gibi birçok bölgede artan bir güvensizlik ve geleceğe dair belirsizlik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Artan güvensizliğin, popülist hareketlerin oluşması sonucunu beraberinde getirdiğini kaydeden Kalın, son yıllarda endişeye yol açan aşırı sağın, birçok Avrupa ülkesinde ana akım politikayı kontrol altına almaya başladığını kaydetti.

Halihazırda küresel düzenin, adalet üretmediğini ve zenginliğin adil paylaşımı konusunda başarısız olduğuna dikkati çeken Kalın, Müslüman ülkelerin çatışmaların oyun alanı haline geldiği uyarasındı bulundu:

"Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı Müslüman ülkelerde oluyor. Bu, hepimiz için zor bir ders olmalı. Müslümanların karşı karşıya kaldığı sorunların üstesinden gelebilmesi için siyasi liderlik ve birliğe ihtiyaç var."


 

Anahtar Kelimeler:
Çatışmalar
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