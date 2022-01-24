DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC seçimleri için “hayırlı olsun“ mesajı

Cumhurbaşkanı Tatar'a gönderdiği mesajında, parlamento seçimlerinin tamamlanmasıyla yepyeni bir dönemin kapılarının açıldığını belirten Aksakal, seçimlerin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi.

Aksakal, "Zatıalinizin başkanlığında bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birlikte yürüyeceği yolda her konuda başarı mukadderdir. Zira Türk milletinin kaderi birdir. Kurulacak yeni hükümete, sizin engin devlet deneyiminizle vereceğiniz yol gösterici katkınız elbette çok kıymetlidir. Sağlık ve başarı dileklerimi saygıyla sunarım." ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu'na gönderdiği tebrik mesajında ise Aksakal, UBP'yi seçimde elde ettiği başarıdan dolayı kutlayarak, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, "KKTC'nin tarihinde ve varoluş mücadelesinde yer almış bir devlet adamı olan Bülent Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti olarak; liderliğinizde kurulacak hükümetin, en kısa zamanda mevcut sorunların tümünü aşacağına, Kıbrıs Türk Devletinin uluslararası platformlarda temsilini sağlayacak politikaları kararlılıkla hayata geçireceğine inanıyor, sağlık ve başarı dileklerimle saygılarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.



