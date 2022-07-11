Döviz kurları

Türkiye'de Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 17,29 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 17,2733'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 17,2890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 17,5220'den, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 206880'den alıcı buluyor.

ABD'de bu hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi tahvil piyasalarındaki satış eğilimi yeni haftaya da taşınırken, enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 107,4 ile son 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların oldukça temkinli hareket ettiğini belirterek, bu durumun doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 110,8'in direnç, 107,1 ve 105'in destek konumuna geldiğini kaydetti.