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Dönmez: "doğal Gazda Arz Güvenliği Sorununu Kökünden Tarihe Gömeceğiz"

Tekirdağ, 8 Mart 19 : Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça Mahallesi\'nde halkla buluştu.

Dönmez: "doğal Gazda Arz Güvenliği Sorununu Kökünden Tarihe Gömeceğiz"

Tekirdağ, 8 Mart 19 : Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça Mahallesi\'nde halkla buluştu.

08 Mart 2019 Cuma 19:35
Dönmez:

Tekirdağ, 8 Mart 19 : Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça Mahallesi'nde halkla buluştu.

Geçen günlerde CHP’li bir milletvekilinin "Akdeniz’de neden milyar dolarlar harcıyorsunuz?" şeklinde soru önergesi verdiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu milyar dolarları harcamadık. Muhtemelen çok daha az bir maliyetle bu arama çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz ama gördük ki bu haber Türkiye’de değil, komşu ülke Yunanistan’da manşet olmuş çünkü aynı görüşteler. Aynı görüşte olmaları bizi üzdü. Biz başından beri güçlü Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz’de hem kendi hakkımızı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının haklarını korumaya kararlıyız.

Burada komşu ülkelerin bazı keşifleri oldu, biz de bulacağımızı umuyoruz ama ilk kuyuda bulunamayabilir. Sabredeceğiz, sonuna kadar da arayacağız."

 (AA/AK/SEL)

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