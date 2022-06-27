banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Amcaoğlu: “Enerji politikası artık uzmanlar tarafından belirlenecek“
Amcaoğlu: “Enerji politikası artık uzmanlar...
İnşallah maşallah ile bu kadar olur!
İnşallah maşallah ile bu kadar...
Merkez Bankası niye sessiz
Merkez Bankası niye sessiz
Oğuz: “Yangın yerinde yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmalar devam ediyor”
 "İki helikopter hazır vaziyette bekliyor"
Kiralık araba şirketinden nakit para çalan şahıs tutuklandı
Kiralık araba şirketinden nakit para...
banner404
Flaş Haber
Merkez Bankası niye sessiz
Kapat

Dolar/TL 16,71 seviyesinden işlem görüyor

27 Haziran 2022 Pazartesi 11:00
Dolar/TL 16,71 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, 16,10'un altına inerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 16,7070'ten işlem görüyor.

Cuma gününe 17,36 seviyelerinden başlayan dolar/TL, TC Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) finansal istikrarı destekleyici yeni adımları duyurmasının ardından günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 2,7 altında 16,8862'den tamamladı.

Dolar/TL, aşağı yönlü hareketine bugün de devam ederek 16,0993 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görürken, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,1 azalışla 16,7070'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 düşüşle 17,6720'den, sterlin/TL yüzde 0,8 değer kaybıyla 20,5760'tan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 103,8'den işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0580 seviyesinde hareket ediyor.

banner341
Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan veriler, emtia fiyatlarının seyri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile döviz piyasasındaki oynaklığın sürdüğünü söyledi.

Yurt içinde ise BDDK'nin arka arkaya açıkladığı yeni adımlarının TL'nin dolar karşısında düşüşünü desteklediğini vurgulayan analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Bu arada BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verildi.

Bu kapsamda "bağımsız denetime tabi", "yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon liranın üzerinde olan" ve "yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşan" şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.

Herhangi bir şirketin karar kapsamına girmesi için, söz konusu 3 şartın hepsinin birden sağlanması gerekecek. Karar kapsamına ayrıca, gerçek kişiler ile gerçek kişi şirket ortakları girmeyecek.

banner360
Son Güncelleme: 27.06.2022 11:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaris'te Yanan Ormanlık Alanda Soğutma Çalışmaları Sürüyor
Marmaris'te Yanan Ormanlık Alanda Soğutma Çalışmaları Sürüyor
Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Oktay, Öztürkler’i kabul etti
Oktay, Öztürkler’i kabul etti
Bozuk yoldaki çukurlara protesto için fidan diktiler
Bozuk yoldaki çukurlara protesto için fidan diktiler
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda'öğrenci affı' diye bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde meclis'imizin takdirine sunuyoruz“
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda'öğrenci affı' diye bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde meclis'imizin takdirine sunuyoruz“
Kastamonu'da Kıbrıs gazilerinin anıları kitaplaştırıldı
Kastamonu'da Kıbrıs gazilerinin anıları kitaplaştırıldı
Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan Parlamenterlere sert tepki
Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan Parlamenterlere sert tepki
Tatar: “Karadeniz doğal gazını karaya taşıyacak boruların denize indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz”
Tatar: “Karadeniz doğal gazını karaya taşıyacak boruların denize indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz”
Erdoğan: Karadeniz doğalgazını 2023'ün birinci çeyreğinde milli iletim sistemimize aktarmış olacağız
Erdoğan: Karadeniz doğalgazını 2023'ün birinci çeyreğinde milli iletim sistemimize aktarmış olacağız
Ankara'da şiddetli sağanak: Bir ölü, bir kayıp
Ankara'da şiddetli sağanak: Bir ölü, bir kayıp

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim