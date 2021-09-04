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Doğu Karadeniz'de sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak bekleniyor.

04 Eylül 2021 Cumartesi 10:31
Doğu Karadeniz'de sağanak bekleniyor

TC Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuvvetli(40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu KaradenizSağanak Yağış
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