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Doğu Akdeniz'deki Türk donanmasında bayram heyecanı

Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi ile Yavuz ve Fatih Sondaj gemileri, KKTC açıklarında uluslararası sularda sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

Doğu Akdeniz'deki Türk donanmasında bayram heyecanı

Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi ile Yavuz ve Fatih Sondaj gemileri, KKTC açıklarında uluslararası sularda sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:31
Doğu Akdeniz'deki Türk donanmasında bayram heyecanı

Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi ile Yavuz ve Fatih Sondaj gemileri, KKTC açıklarında uluslararası sularda sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor.
Çalışmalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynler, korvetler, hücumbotlar, denizaltılar, karakol botları ile insansız hava araçları dahil deniz ve hava vasıtalarıyla kesintisiz şekilde refakat ve koruma görevi sağlanıyor.
Kurban Bayramı'nın birinci gününde Doğu Akdeniz'de göreve devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ne refakat eden TCG Salihreis'te görevli personel bayramlaştı.
"ŞEHİTLERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUZ"
 Fırkateynin helikopter platformunda bahriye örf ve adetlerine uygun olarak uçuş bölümü personeli, SAT timi ve AHT personeli, gemi komutanının tabura hitaben yaptığı bayram tebrigatını dinledi.

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Komutan tebrigatta, "Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunması için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Mavi vatanda Kurban Bayramı'nda nöbetteyiz. Şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Siz değerli personelin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum, iyi bayramlar." ifadelerini kullandı.
Fırkateyndeki personelin bir taraftan bayramlaşırken, diğer taraftan refakat görevini aksatmaması dikkati çekti.
Askerler daha sonra son teknoloji uydu muhabere sistemleri aracılığıyla aileleriyle bayramlaştı. Bahriyelilerin uydu telefonuyla gerçekleştirdiği bayramlaşma heyecanı, AA kameralarına yansıdı.
Bayramlaşmada, personele çikolata da ikram edildi.

 

Son Güncelleme: 12.08.2019 14:22
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz Sondaj
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